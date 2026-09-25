Ousmane Dembélé titulaire pour Turquie / France

Ce vendredi (20h45 sur TF1), l’équipe de France affrontera la Turquie en Ligue des nations, pour la première de Zinédine Zidane. Pour ce match, Ousmane Dembélé est titulaire à la pointe de l’attaque.

Pour sa première sur le banc de l’équipe de France, Zinédine Zidane affronte la Turquie pour le premier match de la phase de groupes de la Ligue des nations. Les premiers choix du champion du monde 1998 étaient attendus. Et le nouveau sélectionneur des Bleus a décidé de miser sur un 4-3-3.

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Dembélé dans l’axe, Mbappé à gauche

Dans les buts, Mike Maignan est titulaire. En défense, le quatuor Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix et Adrien Truffert est titulaire. Dans l’entrejeu, Manu Koné est associé à Rayan Cherki et Adrien Rabiot. En attaque, Ousmane Dembélé sera bien aligné à la pointe de l’attaque aux côtés de Kylian Mbappé, à gauche, et de Michael Olise, à droite. Les deux autres Parisiens, Désiré Doué et Maghnes Akliouche, débutent sur le banc.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki, Koné, Rabiot – Olise, Dembélé, Mbappé (c)