Ousmane Dembélé toujours absent de l’entraînement du PSG

Dans dix jours, le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des champions. Touché au mollet contre le Paris FC, Ousmane Dembélé n’était pas présent à l’entraînement.

La finale de la Ligue des champions approche à grands pas. Dans dix jours, le PSG et Arsenal s’affronteront à la Puskas Arena de Budapest pour remporter la Coupe aux grandes oreilles. Ce mercredi, il y avait le Media Day de l’UEFA au Campus PSG. Après la conférence de presse de Luis Enrique, on a pu assister à l’intégralité de l’entraînement des Rouge & Bleu. On a pu ainsi faire un point sur l’état de forme des joueurs parisiens. Touché au mollet contre le Paris FC, Ousmane Dembélé n’était pas présent avec ses coéquipiers sur les pelouses du centre d’entraînement parisien.

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Willian Pacho et Nuno Mendes ont participé à une partie de l’entraînement

🚨 C’est parti pour l’entraînement !



Ousmane Dembele n’est pas là et est toujours en soins, comme il était indiqué dans le point médical. ⏳ pic.twitter.com/XyQGvkPXPH — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 20, 2026

Également blessés, à la cuisse, Nuno Mendes et Willian Pacho ont participé au début de l’entraînement avant d’échanger à part avec l’adjoint de Luis Enrique, Rafel Pol, comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport. Achraf Hakimi et Quentin Ndjantou, en phase de reprise, se sont entraînés eux à part plus tôt cet après-midi, indique le journaliste. Touché à la cuisse à l’entraînement au lendemain de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (5-4), Lucas Chevalier a repris l’entraînement collectif cette semaine. Il était bien présent ce mercredi, conclut Arthur Perrot.

À noter que Nuno Mendes et Wilian Pacho, en discussion avec Rafel Pol, sont sur le côté depuis la fin des toros et regardent la suite de l’entraînement ⚽️😎 pic.twitter.com/sU4PXlhuFF — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 20, 2026





