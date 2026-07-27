Ousmane Dembélé tout proche de prolonger avec le PSG

En discussions depuis plusieurs mois, le PSG et Ousmane Dembélé devraient rapidement parvenir à un accord pour une prolongation. Le dénouement serait désormais tout proche.

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé est devenu le vrai leader offensif de ce Paris Saint-Germain. Une influence XXL sur le terrain, mais également en-dehors. Et cette idylle en Rouge et Bleu pourrait se poursuivre durant un petit moment pour l’ancien rennais puisqu’il n’aurait qu’une idée en tête : continuer avec le double champion d’Europe en titre. Dans cette optique, les négociations pour une prolongation de contrat devraient bientôt aboutir à en croire Marc Mechenoua.

Ousmane Dembélé et le PSG vont tomber d’accord

Le journaliste de Onze Mondialaffirme ainsi que les deux parties se sont récemment rapprochées. Les contours d’un accord seraient désormais clairs et tout devrait s’accélérer au retour de vacances d’Ousmane Dembélé. À ce moment-là, les derniers détails seront en cours de finalisation entre les représentants du joueur et le PSG pour, possiblement, une annonce dans les toutes prochaines semaines. Pour l’heure, il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Ousmane Dembélé et le PSG devraient bien prolonger leur aventure commune. Des rendez-vous doivent avoir lieu à la rentrée pour valider définitivement le rapprochement entre toutes les parties. https://t.co/2qNTHkibvw — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 27, 2026

Le joueur de 28 ans ne souhaite pas écourter son aventure à Paris et ce, malgré des avances de plus en plus concrètes en provenance d’Arabie Saoudite. Marc Mechenoua conclut en expliquant que les prolongations de Fabian, Pacho, Beraldo, Neves et Luis Enrique sont déjà actées. L’occasion pour le club parisien de faire une annonce groupée ? On se dirige apparemment vers ce scénario.