Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or cette année. Après une carrière marquée par les blessures, il a su se relever et devenir le meilleur joueur du monde. Un exemple pour Wilson Isidor.

Jeune très prometteur à Rennes, Ousmane Dembélé a rapidement rejoint le Borussia Dortmund où il explose. Le FC Barcelone est alors venu le chercher pour venir remplacer Neymar, qui avait rejoint le PSG. Mais en Catalogne, il n’a pas réussi à montrer son talent, lui qui était très souvent blessé. Durant l’été 2023, il a rejoint le PSG pour tenter une nouvelle expérience. Avec le choix de Luis Enrique de le replacer au poste de faux numéro 9, l’international français a tout explosé et a réussi la meilleure saison de sa carrière, ce qui lui a permis de remporter le Ballon d’Or.

« Quand je vois le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, c’est inspirant »

Wilson Isidor, jeune attaquant français de Sunderland, a expliqué que le numéro 10 du PSG, qu’il a connu lorsqu’il était à Rennes, est une source d’inspiration pour lui. « Quand je vois le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, c’est inspirant. Il arrive de nulle part. Il était à Rennes, on l’a connu au centre de formation quand j’y étais. Et il a réussi à se remettre sur le bon chemin avec un bon entourage et une bonne mentalité. Un exemple à suivre« , louange Wilson Isidor dans une interview accordée à L’Equipe.