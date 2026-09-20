Ousmane Dembélé, un leader respecté dans le vestiaire du PSG

Ousmane Dembélé est l’un des leaders du PSG sur le terrain mais également dans le vestiaire. Le numéro 10 du PSG sait se faire respecter quand il le faut.

Meilleur joueur du PSG depuis deux saisons, Ousmane Dembélé brille sur les terrains mais est également un joueur important, lui qui fait partie des vice-capitaines derrière Marquinhos. Souvent présenté comme le joyeux drille d’un vestiaire ou un joueur fantasque, l’international français possède une face plus méconnue. Qui l’aide sans doute à rester ce qu’il est : un joueur à part, d’une autre dimension, lance Le Parisien. Si le numéro 10 du PSG n’a jamais été pris en flagrant délit de grosse tête qui ne passe pas les portes du Campus de Poissy, il ne se cache plus depuis plusieurs années de peser dans la vie collective de ses équipes, assure le quotidien francilien.

Luis Enrique a identifié très tôt son rôle de leader

Ousmane Dembélé peut lui arriver de ne pas comprendre immédiatement sa gestion du temps de jeu par son coach tout en finissant par l’accepter parce qu’il en récolte les fruits sportifs, avance Le Parisien. « Apprécié pour son humour décalé, Ousmane Dembélé impressionne désormais par sa taille patron au quotidien, affirmée sans côté ostentatoire ni démonstration. » Si après Brest, Dembélé a répondu sur son cas personnel et la quête d’un deuxième Ballon d’Or, ce sont prioritairement les enjeux d’équipe qui l’intéressent. Son entraîneur a identifié très tôt son rôle de leader, en fin observateur de ses années barcelonaises, explique le quotidien francilien. Le vestiaire mesure également son poids. Chef du pressing depuis la saison 2024-2025, sa deuxième à Paris, l’ancien Rennais a contribué à transformer en profondeur le jeu de l’équipe, prolongeant sur le pré les consignes drastiques de son coach. Luis Campos et Moussa Sissoko, son agent, négocient une prolongation de deux ans, laquelle est en bonne voie de concrétisation, conclut Le Parisien.























