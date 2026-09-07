Ousmane Dembélé, une montée en puissance attendue avec le retour de la Ligue des champions

Ousmane Dembélé a fait une bonne entrée contre l’AS Monaco et a failli offrir le point du match nul au PSG. L’international français monte en puissance avant le retour de la Ligue des champions.

Demi-finaliste de la Coupe du monde avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé avait écourté ses vacances pour pouvoir participer à la Supercoupe d’Europe et au Trophée des champions avec le PSG. L’international français s’était vu ensuite accorder une semaine de repos et avait manqué le match contre Lille (2-2). De retour sur les terrains contre l’AS Monaco, il a fait une belle entrée et aurait pu permettre au PSG d’égaliser contre les Monégasques avec une magnifique frappe enroulée dans les dernières minutes de la rencontre, mais Lukas Hradecky a répondu avec une sublime parade.

Un Ousmane Dembélé toujours affamé

Le Parisien explique que ce n’est pas encore le Dembélé des grands soirs, mais son entrée en jeu dans un match devenu plus décousu a été suffisamment intéressante pour entrevoir la suite. Luis Enrique avait prévenu : il faudra gérer son retour. Le PSG ne veut surtout pas aller trop vite, assure le quotidien francilien. D’où ce repos d’une semaine accordé, décision prise en accord avec le coach et la direction sportive, dans une logique déjà appliquée par le passé à des joueurs comme Achraf Hakimi ou Willian Pacho, souligne Le Parisien. Paris sait que son Ballon d’Or 2025 devra être au meilleur de sa forme lorsque la saison entrera en haute montagne. Certains, en interne, estiment même que le club aurait pu se pénaliser en forçant sa reprise. Mieux vaut donc perdre quelques jours maintenant que plusieurs semaines plus tard. Voilà la logique défendue par le PSG. En interne, Ousmane Dembélé est décrit comme toujours affamé, conclut le quotidien francilien.





