Ousmane Dembélé va travailler sa finition cette saison

Ousmane Dembélé a marqué hier soir lors de la victoire de l’équipe de France contre la Belgique. Malgré cela, le numéro 10 du PSG peine encore à faire trembler les filets. C’est l’un des aspects qu’il compte travailler cette saison.

Feu follet, dribleur hors pair, Ousmane Dembélé peut mettre en difficulté n’importe quelle défense. Il excelle aussi au moment de servir ses coéquipiers. Pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, il doit améliorer une chose dans son jeu, la finition. Hier, le joueur du PSG a seulement marqué son sixième but en 51 sélections avec les Bleus. En club, il n’a dépassé qu’à quatre reprises la barre des dix buts toutes compétitions confondues. Pour sa première saison parisienne, il n’a fait trembler les filets qu’à six reprises.

A voir aussi : Julien Stéphan : « Ousmane Dembélé ? Avec une meilleure finition, il serait Ballon d’Or aujourd’hui »

« On me dit que je cherche trop à faire la passe »

Un axe d’amélioration qui est connu de l’ancien rennais. À l’issue de la rencontre contre la Belgique, Ousmane Dembélé a évoqué cet aspect du jeu et expliqué qu’il travaillait sur ça depuis le début de la saison et qu’il comptait bien tenter sa chance plus souvent. « On me dit que je suis trop généreux et que je cherche trop à faire la passe. On me rabâche tout le temps de tenter ma chance, que ce soit le coach au PSG ou mes coéquipiers, lance Dembélé au micro de TF1. Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance, d’être plus personnel. Cette année, je fais beaucoup d’exercices de finition. Chaque entraînement, j’essaye de travailler ça.«