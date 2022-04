Le PSG s’est imposé ce soir contre Marseille en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (2-1). Dans un match très peu emballant, la VAR a été une actrice importante. Quatre buts ont été annulés pour hors-jeu et le penalty victorieux des Rouge & Bleu a été validé après visionage de Monsieur Letexier. À l’issue de la rencontre, Pablo Longoria – le président de l’OM – a pesté contre la VAR.

« Je suis surpris, par rapport à beaucoup de décisions. On a vu un bon match de football, avec des équipes qui ont défendu avec leurs moyens. Ça s’est joué sur le contrôle. C’est vrai que c’est un match sans beaucoup d’occasions. Mais vraiment parfois dans le football, je suis surpris, lance le président marseillais sur Prime Video. On doit protéger le football. Ça, ce n’est pas du football, surtout quand le ballon touche la cuisse avant. C’est pourtant la règle dans tous les championnats européens, quand ça touche une partie de corps avant, ça ne compte pas. C’est une décision difficile à accepter. C’est une position involontaire, et en plus la main est à côté du corps. On a la VAR pour éviter ce genre d’erreurs pourtant. En plus, c’était juste avant la pause.«

De son côté, Cédric Bakambu indique que son équipe a suivi un plan de jeu, qui n’a pas fonctionné contre le PSG.

« Tous les matches, on les dispute pour gagner. On avait un plan de jeu, basé sur la possession. On a eu du mal à entrer dans le match. Après, les grandes rencontres, ça se joue sur les détails. […]On a joué par intermittence, mais il fallait s’y attendre face au PSG, une grande équipe. On savait que ça allait être compliqué. »