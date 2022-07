Pablo Sarabia jugé intransférable au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2019, Pablo Sarabia pourrait voir son aventure avec les Rouge & Bleu se poursuivre. L’Espagnol a rendu une belle copie lors de son prêt durant la saison 2021-2022 au Sporting Portugal avec ses 21 buts et 9 passes décisives. Si l’un des chantiers de la nouvelle direction sportive du PSG est le dégraissage de l’effectif, il semblerait que Pablo Sarabia ne soit pas concerné par celui-ci. En effet, selon AS, l’ailier de 30 ans est considéré comme intransférable et « Luis Campos le considère comme une pièce importante du PSG 2022-2023« .

Un exemple dans cette nouvelle ère

S’il a un temps été considéré comme un élément pouvant être transféré, la nouvelle direction sportive Rouge & Bleu a été convaincue par sa saison en prêt au Portugal. A un point où, l’Espagnol semble être érigé en modèle dans ce nouveau projet qu’entame le PSG. En effet, AS décrit la nouvelle ligne de conduite comme « Moins de Neymar et plus de Sarabia« . Faisant ainsi allusion à la recherche de joueur impliqués dans le projet et performant sur le terrain. Le média espagnol ajoute que seule une offre alléchante pourrait convaincre le PSG de laisser partir Sarabia, mais que « ce scénario n’est même pas envisagé pour le moment dans les bureaux du club parisien« .