Pacho : « Cela a été un très bon match de notre part »

Ce samedi soir, le PSG affrontait Rennes lors de la cinquième journée de Ligue 1. Dans un match totalement dominé, le PSG a surclassé les Rennais (5-0).

Après sa défaite contre Monaco la semaine dernière, le PSG voulait retrouver le goût du succès ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. Et c’est chose faite avec un très gros succès parisien grâce à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia et des buts de Senny Mayulu, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye(5-0). Au micro de Ligue 1 +, Willian Pacho a salué la belle performance parisienne du soir.

« On a les caractéristiques d’une équipe qui va de l’avant »

« Oui, la vérité c’est que cela a été un très bon match de notre part. On a joué contre un adversaire très difficile. Mais on a été supérieur globalement, on a été efficace devant le but. On a aussi été bons, on a bien défendu ensemble. C’était important de ne pas prendre de but. On doit continuer comme ça pour les prochains matches. Une réponse après la défaite à Monaco ? Oui, on a bien réagi après avoir perdu le dernier match. On a les caractéristiques d’une équipe qui va de l’avant. Ça montre que l’équipe, le groupe est là, fort, et on doit continuer comme ça. Comment je me sens ? Je me sens très bien. Je suis au côté de Marquinhos, j’apprends beaucoup de lui. Il y a aussi Nuno, Achraf ou Lucas. Je suis très content d’être ici. Ça se passe très bien. On est une très bonne équipe. Pour ma part, je veux juste donner le meilleur pour aider l’équipe. J’ai la très grande opportunité de jouer avec eux, je suis très content. »