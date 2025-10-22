Pacho : « C’est très important pour moi de marquer mon premier but avec ce club »

Auteur de l’ouverture du score face au Bayer Leverkusen (2-7), Willian Pacho a inscrit son premier but avec le PSG. Un pur bonheur pour l’Equatorien.

Le PSG a fait respecter son statut de champion d’Europe. Sur la pelouse du Bayer Leverkusen, l’équipe de Luis Enrique a réussi une performance de haut vol avec un score historique à l’extérieur (2-7). Et cette rencontre a été marquée par le premier but de Willian Pacho sous le maillot parisien. Profitant d’un centre parfait de Nuno Mendes, l’international équatorien a ouvert le score de la tête dès la 7e minute de jeu. De quoi lancer parfaitement sa formation dans cette rencontre.

« Je pense qu’il ne faut pas avoir peur, qu’il faut toujours gagner avec cette mentalité »

Après la rencontre, le défenseur de 24 ans a partagé sa joie au micro de PSG TV : « Très heureux, très heureux. Je pense que c’était très bien. C’est très important pour moi de marquer mon premier but avec ce club. Merci pour la confiance que mes coéquipiers, l’entraîneur et l’équipe nationale m’ont donnée pour que je veuille avoir cette faim. Et je pense qu’en fin de compte, j’ai mis cette mentalité en pratique aujourd’hui et, grâce à Dieu, j’ai pu marquer mon premier but. Je pense qu’il ne faut pas avoir peur, qu’il faut toujours gagner avec cette mentalité, qu’il faut toujours vouloir gagner chaque match », a déclaré le numéro 51 parisien avant de saluer la performance de l’équipe. « Peu importe l’adversaire, il faut toujours vouloir gagner, parce qu’en fin de compte, si vous gagnez un match, vous voulez gagner le suivant et être capable d’enchaîner. Je pense qu’il faut également tenir compte des changements que nous avons opérés. Si l’un n’est pas là, l’autre répond présent. Je pense que c’est ce qui rend cette équipe différente et j’espère que nous continuerons ainsi, que nous continuerons à grandir en tant qu’équipe, en tant que jeunes joueurs que nous sommes. Je suis très heureux de cette victoire que nous avons remportée aujourd’hui. »