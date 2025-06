Pacho et Hakimi impatients de jouer la Coupe du monde des clubs

Ce dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte l’Atlético de Madrid lors de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Willian Pacho et Achraf Hakimi sont impatients de jouer cette compétition.

Le PSG va participer à la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs. Il commence cette compétition avec le match de la phase de poules contre l’Atlético de Madrid. Les Parisiens voudront s’imposer contre les Colchoneros pour déjà prendre une option pour la qualification en huitièmes de finale de la compétition. Vainqueur de la Ligue des champions il y a quinze jours, le PSG voudra s’offrir un nouveau trophée dans moins d’un mois. Avant d’affronter le club espagnol, Willian Pacho a expliqué attendre avec impatience le début de cette Coupe du monde des clubs.

A voir aussi : Enrique : « On a la confiance et l’ambition de chercher à la gagner »

« On est prêt pour notre objectif qui est d’arriver à la fin »

« On se sent très bien ici à Los Angeles. Tout se passe très bien avec le reste de l’équipe, il n’y a que des ondes positives d’être tous ensemble. On profite tous ensemble et on fait de très bonnes séances d’entraînement. Nous travaillons dur pour préparer le match de dimanche, lance le défenseur central pour PSG TV. On connaît bien l’adversaire, c’est un grand rival qui joue très bien. Nous savons ce que nous avons à faire pour l’emporter et nous sommes prêts. » Achraf Hakimi est sur la même longueur d’onde. « Tout se passe très bien ! On est dans de bonnes dispositions. Nous sommes contents et nous espérons utiliser ça longtemps, espérons un mois ! Personnellement, je me sens bien. Je pense que l’équipe aussi. On s’est bien préparé ces derniers jours et on est prêt pour notre objectif qui est d’arriver à la fin. »