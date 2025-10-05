Pacho : « Il faut encore que l’on s’améliore collectivement »

Titulaire en défense centrale, Willian Pacho a une nouvelle fois été solide contre Lille (1-1). Le numéro 51 du PSG a regretté l’égalisation lilloise.

Après une prestation très solide contre le FC Barcelone mercredi soir, Willian Pacho a de nouveau été très performant contre Lille ce dimanche soir en clôture de la septième journée de Ligue 1 (1-1). L’international équatorien a été le patron de la défense parisienne qui a très peu été mise en danger. Dans un match maîtrisé, le PSG avait réussi à ouvrir le score avec un magnifique coup franc de Nuno Mendes. Malheureusement, Lille a égalisé en toute fin de match. Au micro de Ligue 1 +, Willian Pacho est revenu sur ce match nul frustrant.

« On voulait gagner »

« C’est très difficile parce que l’on a encaissé un but en fin de match. C’est une équipe très offensive qui aime faire le jeu. Ils jouent très bien au foot. Il faut encore que l’on s’améliore collectivement. Maintenant, on va récupérer, on va aller en sélection, avant de revenir. Fatigué avec le rythme effréné ? Oui, après le match contre Barcelone, on est là. Mais c’est le haut niveau. Qu’est-ce qui a manqué ce soir ? Il a manqué d’intensité en première mi-temps. Après, on voulait gagner, mais c’est important de ne pas perdre ce soir. »