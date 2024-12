Ce vendredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a encore concédé un match nul (0-0).



Sur la pelouse d’Auxerre, le PSG a encore dominé la rencontre et s’est procuré de très nombreuses occasions. Mais comme depuis plusieurs semaines, le club de la capitale a pêché dans la finition, même s’il est tombé sur un grand Donovan Leon dans les buts auxerrois avec pas moins de onze parades dont deux arrêts sur Randal Kolo Muani et Désiré Doué dans les arrêts de jeu. Les Parisiens n’avancent pas en Ligue 1 avec un deuxième match nul en deux matches (0-0). Au micro de DAZN, Willian Pacho a évoqué les axes de progression de son équipe pour enfin réussir à faire trembler les filets.

« On a la bonne mentalité »

« J’ai bien aimé notre mentalité. Mais c’est le football. Dès fois, on gagne, dès fois, non. Mais aujourd’hui, on pense au match que l’on va avoir et voir comment s’améliorer pour progresser. Le problème de l’équipe ? Comme je l’ai déjà dit, c’est le football. Dès fois, on gagne, dès fois, on marque et d’autres fois, non. On a la bonne mentalité, il va falloir analyser ce match. Il faut raisonner en groupe et en équipe pour gagner des matches. La semaine prochaine, on a un match important. On va travailler pour avoir la victoire. »