Élément indispensable du doublé du PSG en Ligue des champions, le défenseur parisien, Willian Pacho, a déclaré sa flamme aux Rouge & Bleu dans une interview à Onze Mondial.

Arrivé dans l’anonymat à l’été 2024, Willian Pacho a rapidement crevé l’écran. Devenu le patron de la défense du PSG, l’international équatorien a été un élément déterminant du doublé réalisé par les Rouge & Bleu en Ligue des champions. Des performances de très haut niveau qui l’ont propulsé parmi les meilleurs défenseurs au monde. Âgé de 25 ans, le numéro 51 parisien a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2031. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Willian Pacho a déclaré sa flamme au PSG. Extraits choisis.

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Une adaptation express au PSG

« Quand j’ai débarqué, j’ai découvert bien plus qu’un grand club : j’ai trouvé une vraie famille. Voir tout ce monde autour de nous, prêt à m’aider au quotidien pour que je sois à l’aise, ça a tout changé. Dès mon arrivée, mes coéquipiers, le staff et l’entraîneur ont été incroyables avec moi. C’est ce qui m’a permis de m’adapter aussi vite. »

Une marge de progression

« C’est l’obsession de progresser. Même si certains disent que je fais partie des meilleurs centraux actuels, au fond de moi, je sais que j’ai encore une marge de progression énorme et beaucoup à apporter à cette équipe. C’est ça mon moteur et c’est aussi l’état d’esprit de tout le groupe : on a tous cette faim de grandir et de devenir encore meilleurs. Sur ce point, le ‘Mister’ (Luis Enrique) gère ça à la perfection. Il nous répète en permanence de peaufiner les détails. »

Son meilleur souvenir au PSG

« J’aurai un amour éternel pour le Paris Saint- Germain. Ce club m’a apporté tout ce dont j’avais besoin pour être épanoui, tant sportivement qu’humainement. Mon plus beau souvenir ? Je dirais le coup de sifflet final du 5-0 en finale de notre première Ligue des champions. C’était comme dans un rêve. On met un but, deux, trois… Tu te dis : ‘Ce n’est pas possible, pas dans une finale !’ Et quand l’arbitre siffle la fin, que tu tombes dans les bras de tes coéquipiers, de tes proches, de tes amis… Tu repenses à tous les sacrifices consentis. Ce moment-là n’a pas de prix. »

Sa prolongation au PSG

« Dès le premier jour, je me suis senti chez moi. L’encadrement, le président, l’entraîneur, le staff… La proximité et le respect avec lesquels ils nous traitent ont rendu cette décision évidente. C’est le cadre idéal pour grandir et continuer d’empiler les trophées. Les idées de jeu sont claires, la direction suivie est la bonne. Quand tu es heureux quelque part, tu n’as aucune raison d’aller voir ailleurs. Je savoure chaque instant passé sous ce maillot. »