Pacho : « Je ressens beaucoup de bonheur »

Vainqueur de la Coupe de France, le PSG a réalisé un troisième triplé national d’affilée. De quoi rendre fier le défenseur parisien, Willian Pacho.

Le PSG a parfaitement fait le job face au Stade de Reims ce samedi soir. Opposé aux Champenois, les joueurs de Luis Enrique n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires avec une victoire facile (3-0). Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de tout rafler en France, avec un deuxième triplé national d’affilée. Arrivé l’été dernier, Willian Pacho vit un rêve éveillé depuis sa signature à Paris, comme il l’a expliqué en zone mixte, dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je suis très content, très heureux. Dès ma première saison ici, j’ai déjà remporté deux trophées importants, avec le Championnat et la Coupe de France. Ce soir (samedi), on a envie de profiter au maximum, et je veux aussi profiter avec ma famille, qui est avec moi et qui est très heureuse. On a tous fait du très bon travail », a déclaré l’international équatorien avant de se projeter sur la prochaine rencontre capitale. « Maintenant, il faut se reposer et se préparer tranquillement dans les jours qui viennent, jusqu’à l’échéance que l’on attend tous. Ce soir, je ressens beaucoup de bonheur, et je me souviens des moments difficiles par lesquels je suis passé. Quand tu vis des choses comme ça, voir où j’en suis arrivé aujourd’hui, représenter l’Équateur comme je le fais, c’est une grande fierté. J’ai envie de saluer tous les gens qui m’ont soutenu, qui ont toujours été là pour moi. Je les embrasse tous ! »