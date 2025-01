Pacho : « Je suis extrêmement content de cette victoire »

Ce samedi après-midi, le PSG défiait Lens pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Lors d’un match compliqué, le PSG s’est imposé grâce à un but en fin de match de Bradley Barcola (1-2).

Quatre jours avant le match de Ligue des champions contre Manchester City, le PSG affrontait Lens pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Avec une animation inédite, le PSG a fait une mauvaise première mi-temps et est revenu aux vestiaires mené 1-0. Avec les entrées de Joao Neves et Gonçalo Ramos, le PSG a eu plus de maîtrise et a réussi à renverser la vapeur grâce à des buts deFabian Ruiz et Bradley Barcola. En fin de match, Gianluigi Donnarumma a réalisé deux grosses parades qui ont permis au club de la capitale de s’imposer à Lens (1-2). Au micro de BeIN Sports 1, Willian Pacho s’est réjoui de ce succès en terre lensoise.

« En seconde période, on est monté en puissance »

« Je suis extrêmement content de cette victoire. On a mal commencé, mais heureusement, on a su remonter et je suis extrêmement heureux du résultat. Deux visages différents du PSG ? Nous n’avons pas été suffisamment offensifs, on ne mettait pas suffisamment de pression. En seconde période, on est monté en puissance et c’est ce qui nous a permis de remporter le match. L’équipe était également plus soudée. Qu’est-ce que l’on peut apprendre de ce match avant City ? Nous aurons besoin de repos, de beaucoup de préparation. Mais c’est ce que nous allons faire. »