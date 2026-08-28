Pacho : « La première mi-temps a été difficile mais on a pas lâché »

Alors qu’il se dirigeait vers une défaite, le PSG a retourné le match contre Lille en égalisant grâce à deux buts dans les arrêts de jeu. Le PSG concède donc un deuxième nul en deux journées de Ligue 1.

Le PSG a offert une fin de match complètement folle sur la pelouse de Lille. Mené de deux buts, le club de la capitale a vu Vitinha et Marquinhos offrir le point de match nul lors de cette deuxième journée de Ligue 1 (2-2). Au micro de Ligue 1 +, Willian Pacho est revenu sur cette fin de match complètement folle.

« On savait que cela allait être un match difficile »

« On savait que cela allait être un match difficile contre une très bonne équipe. La première mi-temps a été difficile mais on a pas lâché et petit à petit, on est parvenu à revenir. Et après, le scénario fait que l’on est revenu. Pas encore prêt physiquement ? C’est vrai, je crois que petit à petit, on va monter en puissance. On a eu une préparation un peu plus écourtée, ce n’est pas simple. Petit à petit, ça va aller de mieux en mieux. Il faut que l’on soit patient et que l’on continue de travailler. »