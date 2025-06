Pacho, Marquinhos, Lee… Les résultats des internationaux du PSG

Ce jeudi, de nombreux joueurs du PSG disputaient leur premier match de cette trêve internationale. Et il n’y a pas eu de repos pour les cadres parisiens.

Après sa victoire historique en finale de Ligue des champions (5-0), le PSG a vu la quasi totalité de son effectif rejoindre leur sélection nationale. Si la France s’est inclinée face à l’Espagne dans une rencontre prolifique (5-4), d’autres joueurs parisiens jouaient aux quatre coins du monde dans la nuit de jeudi à vendredi.

À lire aussi : Espagne / France – Ousmane Dembélé touché à la cuisse

Equateur / Brésil (0-0)

La rencontre entre le Brésil et l’Equateur, dans le cadre de la 15e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, opposait trois joueurs du PSG : Marquinhos et Lucas Beraldo du côté de la Seleçao brasileira et Willian Pacho chez La Tri. Et seuls le capitaine parisien et le défenseur équatorien ont pris part à la totalité de cette rencontre. Pour sa première sur le banc du Brésil, Carlo Ancelotti n’a pas pu faire mieux qu’un match nul et vierge (0-0). L’ex-coach parisien pourra notamment regretter le manque d’efficacité de son équipe face à la meilleure défense de cette phrase de qualification (cinq buts encaissés en 15 matches). Dans cette rencontre, Willian Pacho a été élu homme du match après une nouvelle prestation de très haut niveau. Le défenseur du PSG a remporté 100% de ses duels (3/3) et réussi 92% de ses passes (56/61) dans cette rencontre. Il a notamment excellé dans ses relances.

En face, Marquinhos, capitaine ce jeudi soir, a également livré une prestation solide avec un jeu long précis (5/5). Le défenseur parisien a notamment rassuré son compère en défense, Alexsandro (LOSC), qui disputait son premier match en sélection. Le Brésilien de 31 ans reçoit la note de 6/10 dans Globo Esporte après son match. « Il a exercé son leadership avec brio en assistant et en rassurant son coéquipier Alex, qui faisait ses débuts. Les deux joueurs ont fait preuve d’une grande harmonie dans la couverture et ont même changé de côté lorsque nécessaire. Premier capitaine d’Ancelotti, il a excellé en combat direct et dans le jeu aérien. » Solide, l’Equateur reste deuxième du classement (24 pts) avec deux points d’avance sur son adversaire du soir (4e, 22 pts). Les deux équipes sont en très bonne posture pour une qualification pour le Mondial 2026. L’Equateur reste notamment sur 8 rencontres sans défaite dans ces Éliminatoires. L’Argentine est le leader incontesté de cette phase de qualification à la Coupe du monde 2026 (34 pts). Pour son prochain match, le Brésil affrontera le Paraguay tandis que l’Equateur défiera le Pérou.

Le XI du Brésil : Alisson – Vanderson, Marquinhos (c) , Alexsandro, A.Sandro – B.Guimaraes (A.Pereira, 90e), Casemiro, Gerson (Andrey Santos, 78e) – Estêvão (Martinelli, 64e), Richarlison (Cunha, 64e), Vinicius Jr

: Alisson – Vanderson, , Alexsandro, A.Sandro – B.Guimaraes (A.Pereira, 90e), Casemiro, Gerson (Andrey Santos, 78e) – Estêvão (Martinelli, 64e), Richarlison (Cunha, 64e), Vinicius Jr Le XI de l’Equateur : Valle – Ordóñez, Pacho, Hincapié (c), Estupiñán – Angulo (Medina, 89e), Caicedo, Vite, Minda (Preciado, 46e) – Yeboah (Rodriguez, 78e), Franco

Willian Pacho vs 🇧🇷



The best defender in the world 🇪🇨

pic.twitter.com/GBkpCvjf5X — 𝐉𝐄𝐔𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐍𝐋𝐈𝐄𝐔𝐒𝐀𝐑𝐃 (@CompsJeune) June 6, 2025

Pachito jugador del partido Rexona 🔥 pic.twitter.com/i6Myq0Revj — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 6, 2025

Irak / Corée du Sud (0-2)

Peu utilisé ces dernières semaines au PSG, Lee Kang-In disputait un match important avec sa sélection face à l’Irak. Dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026, les Sud-Coréens avaient seulement besoin d’une victoire pour assurer leur place au Mondial. Tenus en échec à la pause, Les Guerriers Taeguk ont réussi à faire la différence en seconde période grâce à des réalisations de Kim Jin-Gyu (63e) puis Hyeon-Gyu Oh (82e). Le milieu offensif parisien a disputé l’intégralité du match et a pu retrouver des sensations balle au pied (88% de passes réussies) en étant le principal danger offensif de sa sélection. Il a notamment été l’auteur d’une passe décisive et de deux passes-clés dans cette rencontre. En revanche, il a fait preuve d’un grand déchet dans son jeu (26 ballons perdus) et a été en difficulté dans les duels (4/11 remportés), mais il n’a pas hésité à provoquer constamment sur son côté droit. En tête de son groupe (19 pts) devant la Jordanie, également qualifiée pour le Mondial 2026, la Corée du Sud affrontera le Koweit mardi prochain.

Le XI de la Corée du Sud : H.Jo – Seol (Jun Choi, 87e), M.Jo, Kwon, T.Lee – I.Hwang, Park (Kim, 46e) – K.Lee, J.Lee (c) (Jeon, 74e), H.Hwang (Moon, 61e) – S.H.Oh (H.H, Oh, 60e)