Pacho : « Nous avons toujours cette faim, cette ambition collective de gagner »

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Willian Pacho s’est très rapidement imposé comme le patron de la défense. Avant de défier le Bayern Munich, il s’est confié.

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte – au Parc des Princes – le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle Willian Pacho devrait sans aucun doute être titulaire. Depuis son arrivée au PSG durant le mercato 2024, l’international équatorien s’est affiché comme un pilier de la défense et de l’effectif du PSG. L’ancien de l’Eintracht Francfort est le patron de la défense des Rouge & Bleu. Deux jours avant de défier les Bavarois, il s’est confié à PSG TV. La campagne européenne du PSG, cette demi-finale, sa relation avec les supporters du PSG… Willian Pacho a évoqué de nombreux sujets.

Le chemin parcouru par le PSG en Ligue des champions avant cette demi-finale

« Ça a été un très beau parcours. Je pense que la façon dont nous l’avons abordé a été très importante pour nous car nous avons eu des bons et des mauvais moments. Mais nous avons été capables de diriger cette équipe avec beaucoup de responsabilité, en cherchant toujours à nous améliorer en tant qu’équipe, que groupe, en voyant comment nous pouvons progresser, et avec cette humilité de vouloir gagner des choses. Une fois que vous avez gagné quelque chose, c’est très difficile de gagner à nouveau. Nous avons donc toujours cette faim, cette ambition collective de gagner, de gagner à nouveau et d’être en demi-finales. Maintenant, le fait de voir se profiler la double confrontation avec le Bayern, qui est une équipe très difficile à affronter, nous motive beaucoup parce que nous avons conscience de tout le travail réalisé jusqu’ici, et aussi le fait de voir la façon dont nous jouons et le fait d’avoir toujours plus confiance en nous. »

Une connexion très forte dans le groupe

« Je crois que nous voyons tous le groupe, l’équipe, avec la même idée, le même travail, la même concentration, la même compétitivité. Je pense que c’est ce qui caractérise cette équipe, ce club, où chaque jour nous voulons toujours gagner, nous entraîner de manière incroyable et toujours tout faire pour le club, pour l’équipe. C’est la chose la plus importante pour nous : être comme une famille. Nous nous soutenons toujours les uns les autres. Je pense que c’est bon pour nous. »

Sa charnière centrale avec Marquinhos

« Marqui est une personne incroyable. Je crois que je l’ai dit dès mon arrivée. J’ai toujours eu ce soutien, principalement de sa part, dès mon premier jour, ainsi que cette confiance. C’est quelqu’un de grand sur le plan humain. Il est aussi très prompt à vous dire les choses… il ne se retient pas ! Je pense que c’est ce qui m’a aussi permis de pouvoir l’aider, ainsi que la défense de Paris, en ayant une idée claire de la manière dont je peux le faire. Je pense que c’est là que vous pouvez apporter une très bonne contribution et toujours contribuer à l’équipe, comme il le fait depuis de nombreuses années. »

La demi-finale contre le Bayern Munich

« Nous les avons déjà affrontés mais chaque match est différent. Je pense donc que nous devons bien nous préparer, avoir la même idée, avoir confiance en nous, garder notre style. C’est ce qui nous a amené ici. Il faudra bien nous préparer pour ces deux matches qui nous attendent. Il faut toujours croire en soi, croire en son idée, croire en sa méthode de travail, et ensuite bien se préparer mentalement et avoir une concentration maximale, parce que ce sont des matches où les détails font la différence. »

Une côte de popularité élevée auprès des supporters du PSG

« Oui ! Lorsque je suis arrivé à Paris, dès le premier jour, j’ai ressenti ce soutien de leur part, toujours de manière très positive. Par exemple, lors du match au Parc contre Liverpool l’année dernière, lorsque nous sommes sortis et que nous avons vu tout le monde chanter, je pense que cela nous a permis d’y croire encore plus. Leur soutien sera très important, parce qu’ils ont toujours cette envie et cette façon de nous pousser. Je pense que c’est très important pour nous parce que parfois, au milieu du match, vous entendez comment ils chantent, crient… Cela vous remplit d’une plus grande émotion, d’une plus grande motivation, pour pouvoir donner tout ce que vous avez. »





