Pacho : « On a plutôt bien joué, mais c’est comme ça, c’est le football »

Ce vendredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 (3-1). Willian Pacho est revenu sur ce difficile revers parisien.

En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Rennes pour tenter de prendre provisoirement cinq points d’avance en tête du championnat. Mais dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le PSG a encore une fois pêché dans le dernier geste et a vu les Rennais être réalistes pour s’offrir une victoire de prestige (3-1). Les Parisiens pourraient perdre leur place de leader en cas de victoire de Lens contre le Paris FC demain soir (21h05). Au micro de Ligue 1 +, Willian Pacho est revenu sur cette défaite frustrante.

« On a manqué d’efficacité »

« C’était un match difficile. C’est une équipe qui joue très bien. On a plutôt bien joué nous aussi, on a eu beaucoup d’occasions, mais c’est comme ça, c’est le football. On a manqué d’efficacité, on va travailler ensemble, on va continuer à travailler. Comment je me sens ? C’est un peu difficile. On aime gagner, on a l’habitude de gagner. Le football, c’est comme ça. Il faut que l’on soit fort dans notre tête pour les matches à venir. On est une grande équipe. Il faut que l’on travaille de nouveau un peu plus, pour s’améliorer en tant qu’équipe. Comment cela peut s’expliquer après la démonstration contre Marseille ? Je ne sais pas. On a fait un grand match, on a plutôt bien joué la semaine dernière, mais c’était la semaine dernière. Là, c’est un autre match. Aujourd’hui, on a été plutôt bien, on s’est procuré des occasions, comme je l’ai déjà dit. Mais c’est comme ça, c’est le football. On va revoir tout ça et on va repartir de l’avant. Qu’est-ce qui a été le plus difficile ? Ça a été très difficile dans le dos, ils nous ont fait mal. Ils ont eu pas mal de situations dans ce sens-là. Ce n’est pas simple de gérer la profondeur contre cette équipe-là. C’est une équipe de qualité. Inquiet avant Monaco ? Inquiet, oui, c’est Monaco, c’est une grande équipe. C’est un match important, c’est la Ligue des champions. Après, nous, on est confiants. On a confiance en nous, en nos qualités. On a deux matches pour passer en Ligue des champions. C’est une autre compétition. Tout va bien se passer. »