Pacho : « Très heureux de faire partie de cette famille »

Ce vendredi, le PSG a officialisé la signature de Willian Pacho pour les cinq prochaines années. L’international équatorien s’est confié sur son arrivée au sein du club de la capitale.

Le PSG a officialisé deux joueurs cette semaine. Lundi, Joao Neves signait pour cinq ans avec les Rouge & Bleu. Ce vendredi, c’est Willian Pacho qui a été officialisé. Le défenseur central équatorien (22 ans) a rejoint le PSG en provenance de l’Eintracht Francfort contre 45 millions d’euros, bonus compris. Il est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029. Cette piste en a surpris plus d’un, aucune rumeur n’ayant été dévoilée dans la presse avant que ce transfert soit annoncé comme proche d’être finalisé. Après l’officialisation de son transfert, Willian Pacho a donné sa première interview à PSG TV. Extraits choisis.

Son sentiment après avoir signé au PSG

« Je suis très heureux ! je vais beaucoup travailler et tout donner. C’est génial, un sentiment fort. C’est un tout autre niveau, c’est absolument incroyable et je vais prendre beaucoup de plaisir à évoluer au PSG, c’est une certitude. »

Ce que cela représente pour lui de signer au PSG

« C’est un rêve depuis que je suis enfant. C’est un très grand club et je suis très heureux de faire partie de cette famille aujourd’hui. Le projet est très ambitieux, la manière de travailler, l’entraîneur, tout me plait ! Quand le club m’a contacté, je n’ai pas hésité, j’ai la conviction qu’en venant ici, je vais grandir en tant que personne et en tant que joueur, et je donnerai tout ! »

Le Parc des Princes

« C’est complètement fou. Je ne le connais que de ce qu’ai pu voir à la télévision. J’ai toujours rêvé d’y venir, et pouvoir fouler cette pelouse en tant que joueur du Paris Saint-Germain, il n’y a rien de mieux. »

Premier joueur équatorien de l’histoire du PSG

« En Équateur, les gens aiment le football à fond. Ils le vivent avec passion. Et ils sont très heureux de voir des joueurs du pays évoluer en Europe. Ils seront très heureux de savoir que je vais jouer au Paris Saint-Germain ! Ils seront tous supporters du club à 100% ! »