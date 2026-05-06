Pacho, Vitinha, buts… Les chiffres clés avant Bayern / PSG

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG et le Bayern Munich s’affrontent pour une place en finale de la Ligue des champions ce mercredi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena. Vainqueur à l’aller, le PSG voudra profiter de ce léger avantage pour écarter les Munichois. Pour cela, il pourrait compter sur son attaque de feu. Depuis le début de la campagne européenne, le club de la capitale a inscrit pas moins de 43 buts. Il a pulvérisé son record qui datait de la saison dernière (38). Les Parisiens restent d’ailleurs sur 23 matches toutes compétitions confondues avec au moins un but inscrit. Ils n’avaient plus fait mieux depuis une série de 26 matches consécutifs lors de la saison 2023-2024, indique Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale. Le Bayern est le club européen que le PSG a le plus battu avec huit défaites. Il devance le FC Barcelone (6 défaites) et le Real Madrid CF (5 défaites).

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Des caps spéciaux pour Vitinha et Willian Pacho

Ce sera le 19e match officiel entre le PSG et le Bayern Munich. Le bilan est équilibré avec huit victoires pour le PSG et neuf pour le Bayern. Annoncé titulaire ce mercredi soir, Willian Pacho devrait jouer son 100e match sous le maillot des Rouge & Bleu, lui qui a rejoint le champion d’Europe en titre il y a moins de deux ans. De son côté, Vitinha, qui devrait aussi être titulaire ce soir, jouerait son 200e match avec le PSG. Marquinhos continue d’élever le record de matches joués en Ligue des champions avec le PSG, lui qui en a disputé 120. Enfin, le PSG va participer face au Bayern Munich à son 188e match de Ligue des champions pour un bilan de de 103 victoires, 33 nuls et 51 défaites.