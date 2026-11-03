Pacho, Vitinha, Luis Enrique… Les chiffres clés avant Villarreal / PSG

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Villarreal dans le cadre de la quatrième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Quelques heures avant cette rencontre, petit tour en chiffres sur cette affiche.

Le PSG vise un quatre sur quatre en phase de ligue de la Ligue des champions ce mardi soir sur la pelouse du stade de la Céramique contre Villarreal. Ce sera la première rencontre officielle entre les deux équipes. Mais elle se sont déjà affronté à une reprise en match amical pour une victoire du PSG le 27 février 2001 (2-1). Le club espagnol va devenir le 60e adversaire des doubles champions d’Europe en Ligue des champions et la 98e toutes compétitions européennes confondues. Les Parisiens restent sur quatorze matches sans défaite dans en compétition européenne, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Ce soir, ce sera le 49e match du PSG contre un club espagnol. Le bilan est de 23 victoires, 10 nuls et 15 défaites.

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Des barres symboliques atteintes par Vitinha, Willian Pacho et Luis Enrique

Annoncé titulaire ce soir, Willian Pacho pourrait jouer son 40e match européen sous le maillot du PSG (37 matches en UEFA Champions League, 2 matches en Super Coupe de l’UEFA). De son côté, Vitinha pourrait disputer son 60e match européen avec Paris (57 matches en UEFA Champions League, 2 matches en Super Coupe de l’UEFA). Luis Enrique va également diriger pour la 50e fois le PSG en Ligue des champions. Il va devenir le premier entraîneur à atteindre ce cap symbolique avec un club français. Ce Villarreal / PSG sera le 193e match de Ligue des champions du club de la capitale. Le bilan est de 106 victoires, 35 nuls et 51 défaites.







