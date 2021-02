Pagliari : “Neymar, c’était le match de sa vie face au FC Barcelone”

Mercredi soir sur la pelouse de Caen en 32es de finale de Coupe de France (0-1), Neymar était titulaire et capitaine. Comme à chaque match, le Brésilien a pris beaucoup de coups. Un dernier de Yago à la 58e minute a poussé Neymar vers la sortie. Après des examens, on a appris que Neymar souffrait des adducteurs et manquera quatre semaines de compétition. Après cette nouvelle blessure, beaucoup critique l’hygiène de vie du numéro 10 parisien. Des critiques que ne comprend pas Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche de ses compatriotes du PSG.

“Il faut voir le contexte des choses. Pourquoi Neymar a joué face à Caen, une Ligue 2 ? Pourquoi a-t-il joué sous une température de -6°C ? Pourquoi a-t-il joué sur une pelouse pas top ? Il faut parfois réfléchir ! Je sais que Neymar veut jouer tous les matchs, mais pourquoi toutes les saisons, dans ces mêmes périodes, il se blesse ? Il faut quand même réfléchir ! La saison dernière, quand le PSG l’a préservé il est arrivé à Dortmund sans être blessé même s’il s’était plaint de ne pas avoir joué, de manquer de rythme, mais Neymar a joué la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain entièrement ! Il faut parfois savoir gérer les joueurs, peste Pagliari dans sa chronique pour Europe 1. Le PSG n’a pas su le faire ! Kylian Mbappé était sur le banc et Neymar, capitaine, était titulaire pour être au centre de l’équipe, faire la différence et marquer. Il faut aussi noter une chose, même si cela est très triste ce que je vais dire, c’est que depuis que Neymar est arrivé au PSG j’ai l’impression que les arbitres et les adversaires veulent qu’il se barre de Paris. Neymar est une cible pour les adversaires quand il est sur le terrain, car personne ne peut l’arrêter, il est trop technique alors ils ont envie de casser le joueur. Neymar est très triste de cette situation, il a pleuré, car c’était le match de sa vie face au FC Barcelone. Il voulait trop jouer ce match. Neymar connaît son corps, je ne veux pas croire qu’il fait exprès de se blesser comme certains le disent. Il n’est pas bête. Il sait quand il faut arrêter les choses (en dehors du terrain, ndlr). […]Une fois que Neymar arrive, il joue hyper bien et certaines personnes disent finalement c’est de la provocation, ce n’est pas cool de faire ça, mais il a été recruté pour son jeu.”