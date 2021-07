Demain soir (21 heures, M6, BeIN Sports 1), l’Italie affronte l’Angleterre en finale de l’Euro 2020. Un rencontre que devrait débuter Marco Verratti dans le milieu à trois de la Squadra Azzura en compagnie de Barella et Jorginho. Grégory Paisley, consultant BeIN Sports, avoue être bluffé par le milieu de terrain et son retour à la compétition après son retour de blessure.

“Je le trouve affûté physiquement, notamment face au Pays de Galles que j’ai commenté. Je me demandais s’il allait tenir tout le match et il a tenu. Il a été en difficulté en demi-finale mais comme toute l’équipe. Le problème, c’est que le naturel chez lui revient au galop. Il est capable de retomber dans ses travers, comme quand il va au pressing à contre-courant puis commet une faute parce qu’il est dépassé, souligne l’ancien défenseur dans Le Parisien. On le voit venir parce qu’on le connaît depuis huit ans. C’est du Marco ! Il est à un âge où cela devient compliqué de changer. […]Jusqu’à maintenant, il a fait du Marco Verratti, il n’y a rien de nouveau, et il le fait bien. Il est performant et à son niveau. Mais il ne sera pas à son apogée tant qu’il n’y aura pas une grande victoire pour valider, il en a besoin.“