Samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Olivier Pantaloni est impatient d’affronter la meilleure équipe du monde.

Quinze jours après sa victoire contre Troyes au Parc des Princes (1-0), le PSG retrouve la Ligue 1 samedi après-midi avec le déplacement à Nice pour le compte de la onzième journée. Sur la pelouse de l’Allianz Riviera, les Parisiens voudront s’offrir une huitième victoire de suite en championnat afin de conserver sa place de leader et de préparer au mieux la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de Ligue des champions. De son côté, l’OGC Nice, qui réalise un bon début de saison (sixième, cinq victoires, deux nuls, trois défaites), voudra garder son invincibilité à domicile. Deux jours avant ce choc, Olivier Pantaloni, le coach niçois, s’est présenté en conférence de presse. Dans des propos relayés par Nice Matin, il a expliqué que son équipe abordait cette rencontre sans crainte.

Le pourcentage de chance de gagner contre le PSG

« On est sur une bonne dynamique. Maintenant, ça reste la meilleure équipe au monde. Je ne pourrais pas vous donner de pourcentage. Ce n’est pas possible. Quoi qu’il en soit, on va défendre nos chances. On connaît toutes les forces de cette équipe. On a réfléchi pour savoir comment on pouvait arriver à leur poser des problèmes. J’ai déjà fait une vidéo avec ceux qui étaient là ce matin pour leur présenter notre projet de jeu. On essaiera de faire en sorte que les principes qu’on va mettre en place face à Paris soient vite intégrés sur la séance de demain. (…) On rencontre la meilleure équipe du monde. On va tâcher de faire bonne figure face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Sans les craindre, mais en étant capable de rivaliser avec cette équipe. Avoir beaucoup de rigueur dans notre jeu, tant sur le plan défensif qu’offensif. »

Rester invaincu à domicile

« Ça peut être un objectif, oui. Ça serait énorme déjà d’arriver à garder cette invincibilité face au PSG. Mais ça peut être un objectif intéressant pour nous et une motivation supplémentaire. D’autant plus que sur ce match, le stade sera plein. Donc ça incitera peut-être les supporters à continuer à venir nous soutenir jusqu’au bout. »

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La stratégie pour mettre en difficulté le PSG

« Ce n’est pas très compliqué. Je ne vais pas être très original. Mais de tous les matches que j’ai vus du PSG, je n’ai rarement vu une équipe poser des problèmes au PSG en étant très pressante sur l’adversaire. Forcément, quand on libère des espaces dans le dos de la défense, ils ont des joueurs qui ont la capacité, par leur vitesse, leurs qualités techniques, de poser des problèmes si les défenses sont assez hautes. Il va falloir qu’on soit dans un premier temps très solide défensivement. On a revu des images de nos matchs, que ce soit face à Strasbourg, face à Lille, face à Rennes, où on a eu de temps en temps un bloc un petit peu plus bas, mais très compact et très discipliné, qui n’a pas offert de possibilités à nos adversaires. Comme la majorité des clubs en Europe, il va falloir se mettre dans la tête que ça passera par là pour réaliser un résultat face au PSG. Maintenant, dans un second temps, offensivement aussi, il va falloir qu’on arrive à leur poser des problèmes. Et là, on a cherché à mettre certaines choses en place, que je garderai pour moi. »

















