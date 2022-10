Malgré la large défaite contre le PSG ce soir (0-3), Ajaccio n’a pas à rougir de sa performance ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Olivier Pantaloni, l’entraîneur des Ajacciens, a salué la première période de son équipe.

« On avait décidé de jouer notre va-tout et ça avait l’air d’être pas mal. On contrariait pas mal leur jeu. Malheureusement on prend ce but sur une perte de balle. C’était un point sur lequel on avait insisté. Eviter le petit jeu dans l’axe. On savait que cette équipe, à la récupération de la balle, elle va très vite vers l’avant, indique Pantaloni au micro de Prime Video. Et ça, on l’a payé très cher. On a eu énormément de mal à reprendre la deuxième mi-temps, on a beaucoup subi. On avait laissé beaucoup d’influx sur la première période. Après petit à petit, on se sentait mieux et puis il y a eu l’interruption de jeu à cause des deux petits envahissements de terrain qui a coupé les jambes. Mais c’est vrai qu’à ce moment-là, on était dans notre meilleur moment de la deuxième mi-temps. On récupérait à nouveau des ballons hauts. On aurait pu, sur un malentendu, égaliser. »

Coutadeur : « On n’a pas à rougir«

Mathieu Coutadeur, le milieu de terrain d’Ajaccio, a la même vision du match que son entraîneur. Il estime que son équipe n’a pas à rougir malgré la large défaite contre le PSG (0-3).

« On n’a pas à rougir. Mais il aurait fallu être incisif devant. On a réussi sur les derniers matches à faire de bonnes prestations et prendre des points. Avec nos idées. L’idée c’était encore ça ce soir. Mais Paris maîtrise bien le ballon et arrive à user son adversaire. Mais nous, on a fait nos efforts. Il fallait faire un travail de couverture, et on s’est attaché à le faire le plus possible. Mais ça n’a pas été efficace. On va dire que Paris c’était un match à part. Contre Auxerre, il faudra retrouver nos vertus.«