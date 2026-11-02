Pape Gueye : « C’est toujours motivant d’affronter les meilleurs »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Villarreal lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pape Gueye, milieu de terrain du club espagnol, a hâte d’affronter les doubles champions d’Europe.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions demain soir avec le déplacement à Villarreal pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue. Vainqueur de ses trois premiers matches dans la compétition, le double champion d’Europe voudra poursuivre sur sa lancée contre le club espagnol, qui a remporté un de ses trois matches de phase de ligue (deux défaites), pour conserver sa place de leader de la phase de ligue. Dans une interview accordée à L’Equipe, Pape Gueye, le milieu de terrain de Villarreal, a évoqué cette rencontre contre le PSG. « Le staff nous a préparés depuis quelques jours déjà pour ce match. On a vu beaucoup de vidéos pour analyser les problèmes auxquels on sera confronté, même si on connaît bien cette équipe, ses principes, le jeu collectif que l’entraîneur a installé. C’est toujours motivant d’affronter les meilleurs, on a tous commencé le foot en rêvant de jouer ces matches-là. »

« Ce n’est pas un match comme les autres »

Natif de la région parisienne, l’international sénégalais a expliqué que ce match contre le PSG avait une saveur particulière pour lui, qui a tenté de le recruter quand il était jeune, même si sa famille est supportice de l’OM et qu’il a joué au sein du club phocéen pendant quatre ans (2020-2024). « Ce n’est pas un match comme les autres d’autant que mes parents habitent encore à Paris et que j’ai grandi au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). À l’époque, dans le quartier, tu étais soit pour le PSG, soit pour l’OM. À la maison, tout le monde supportait l’OM. Quand je jouais au Blanc-Mesnil, je me rappelle même que le PSG m’avait envoyé une invitation pour venir passer un essai, mais je n’y étais jamais allé. J’ai préféré choisir Le Havre parce que le centre de formation avait une très bonne réputation et que l’école comptait aussi beaucoup. Avant de rentrer dans le bureau au Havre, pour signer mon contrat, je me souviens de mon ancien agent qui me montre un texto du responsable du recrutement des jeunes du PSG. Jusqu’au bout, ils ne m’ont pas lâché (il se marre). »