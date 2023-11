En s’offrant un triplé contre Gibraltar, Kylian Mbappé a atteint la barre des 300 buts en carrière. Jean-Pierre Papin voit très grand pour l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé aime les records. En marquant son but de plus de 40 mètres contre Gibraltar samedi soir, le troisième de sa soirée, l’attaquant du PSG a atteint la barre symbolique des 300 buts en carrière. À 24 ans et 333 jours, il l’a fait plus rapidement que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Neymar. Ses performances impressionnent un très grand nombre d’observateurs, qui le voient encore battre des records et marquer l’histoire du football mondial. Jean-Pierre Papin, illustre buteur, estime que le meilleur est à venir pour le numéro 7 du PSG.

« Il ne doit surtout pas se fixer d’objectifs ou de limites »

« Quand vous n’avez même pas 25 ans et que vous avez déjà marqué 300 buts, le plus beau est à venir. Une telle précocité, une telle régularité, c’est rare, presque unique. La barre est tellement haute et à chaque fois, il la repousse. La question, c’est : est-ce qu’il peut faire plus ? Je pense que oui, que c’est quelqu’un qui, sans blessure, peut arriver dans une carrière à inscrire, sur les prochaines saisons, entre 45 buts et 55 buts par an pendant des années. Il ne doit surtout pas se fixer d’objectifs ou de limites, lance Papin dans une interview accordée à l’Equipe. Jusqu’à combien il peut aller ? Mille. Non j’abuse… Mais Kylian, c’est lui qui décidera, tout simplement. Pour le côtoyer un peu, je sais qu’il respire football, qu’il se prépare bien… C’est comme parler de Messi et Ronaldo : depuis l’âge de 16 ans, ils jouent tous les matches. Ces mecs-là sont juste sur une autre planète, et Kylian fait partie de ça. Je lui souhaite de doubler son total de buts d’ici quatre ou cinq ans.«