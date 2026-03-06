Parc, buts, clean-sheets… Les chiffres clés avant PSG/ASM

Ce vendredi soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG affronte l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Cinq jours avant d’affronter Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG reçoit l‘AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Le Parc des Princes, une forteresse presque infranchissable en championnat. En effet, le club de la capitale a réalisé neuf clean-sheets en 11 matches de Ligue 1 dans son antre. Comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG sur le site internet du club de la capitale, il a égalé son deuxième record dans ce domaine, qui avait été réalisé lors de la saison 1993-1994. Le record dans l’histoire du PSG est de 14 clean-sheets (en 19 matches), en 2013-2014. Au Parc, le leader de Ligue 1 a remporté 10 de ses 11 matches en championnat. Le PSG égale ses performances réalisées lors des saisons 1985-1986, 2015-2016 et 2021-2022. Paris n’a fait mieux qu’en 2018-2019, avec un bilan parfait (11 succès en 11 matches).

Des confrontations riches en buts

Ce soir, il devrait y avoir des buts entre le PSG et Monaco. En effet, depuis la saison 2013-2014, les deux équipes se sont affrontées à 35 reprises toutes compétitions confondues. Lors de ces 35 rencontres, il y a eu pas moins de 118 inscrits, soit une moyenne de 3,37 buts par match. Le PSG aime aussi marquer au Parc des Princes. En effet, les joueurs de Luis Enrique ont inscrit 21 buts lors de leurs six derniers matches de Ligue 1 à domicile, soit une moyenne de 3,5 buts par match. Lors de ces six rencontres, le club de la capitale n’a encaissé qu’un seul but. En jouant ce soir au Parc, l’AS Monaco va revenir à hauteur de Marseille et Bordeaux pour les matches joués au Parc des Princes. Ce sera le 55e match officiel des Monégasques contre le PSG dans son antre.