Parc, buts… Les chiffres clés avant le match PSG / Lyon

Ce dimanche soir, le PSG affronte Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 30e journée. Le club de la capitale reste sur six victoires de suite contre les Lyonnais toutes compétitions confondues. C’est une série record dans l’histoire du club. Les matches entre les deux équipes sont souvent prolifiques en buts. En effet, elles ne se sont pas quittées sur un score de 0-0 depuis le 24 avril 2009, soit une série en cours de 33 matches consécutifs, indique Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Dans son histoire, le PSG a terminé un match à trois reprises sur le score de 4-4, dont deux fois contre Lyon en championnat (le 13 septembre 1974 et le 25 février 2012). La troisième fois, c’était contre Amiens le 15 février 2020.

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Le PSG aime marquer contre Lyon

Ce soir, le PSG et Lyon vont s’affronter pour la 38e fois depuis que le PSG a été racheté par QSI, un record. Le bilan est largement favorable au PSG avec 25 victoires, cinq nuls et sept défaites. Les Lyonnais vont jouer leur 50e match sur la pelouse du Parc des Princes. Il va devenir le cinquième club à atteindre cette barre symbolique après Bordeaux (55 matches), Marseille et Monaco (55 matches), Nantes (54 matches) et Lille (51 matches). Les joueurs du PSG aiment marquer contre Lyon puisque depuis la création du club en 1970, les Parisiens ont fait trembler les filets à 181 reprises. C’est le record dans l’histoire des Rouge & Bleu.