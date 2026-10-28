Parc, buts, Luis Enrique… Les chiffres clés après PSG / OL

Lundi soir, le PSG s’est imposé contre Lyon en clôture de la huitième journée de Ligue 1 (2-0). Un succès qui lui permet de prendre la tête du championnat. Retour en chiffres sur cette affiche.

Le PSG pouvait prendre la tête de la Ligue 1 pour la première fois de la saison lundi soir face à Lyon en clôture de la huitième journée du championnat. Après un début de saison difficile avec deux nuls et une défaite, le PSG restait sur une série de quatre victoires de suite en championnat, sept toutes compétitions confondues. Et devant son public, le club de la capitale s’est offert une nouvelle victoire, ce qui lui a permis de devenir le seul leader de Ligue 1. Il enchaîne ainsi un huitième succès d’affilée toutes compétitions confondues, sa plus longue série depuis la période allant de janvier à mars 2025, lorsque les Parisiens avaient enchaîné pas moins de 10 succès de rang, indique le PSG sur son site internet. Avec les buts de Senny Mayulu et Mika Godts, le PSG poursuit une incroyable série de 53 matches avec au moins un but inscrit au Parc des Princes en Ligue 1. C’est un record sur les 40 dernières années à égalité avec Monaco, qui avait réalisé cet exploit entre septembre 2015 et avril 2018.

À lire aussi : Info à la Une – Le PSG prend la tête du championnat

Un record pour Luis Enrique

Cette victoire contre les Lyonnais a aussi permis à Luis Enrique d’égaler un record. L’entraîneur espagnol a rejoint Laurent Blanc à la tête du classement des entraîneurs les plus victorieux sur le banc du PSG avec une 126e victoire toutes compétitions confondues. Lundi soir, ce sont les remplaçants qui ont fait la différence. Avec huit réalisations inscrites par des joueurs entrés en cours de jeu depuis le début de la saison en Ligue 1, dont les quatre derniers buts du club de la capitale en championnat, les Rouge & Bleu affichent tout simplement le meilleur total parmi les équipes des cinq grands championnats européens. Premier buteur du match, Senny Mayulu a inscrit son premier but de l’extérieur de la surface sous le maillot du PSG. Cette saison, le PSG a déjà inscrit neuf buts en dehors de la surface toutes compétitions confondues, le meilleur total parmi les formations du Top 5 européen.



