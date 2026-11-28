Ce samedi soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lorient pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, petit tour en chiffres sur cette affiche.

Après son match nul contre l’AS Roma mercredi soir (2-2), le PSG retrouve le Parc des Princes avec la réception du FC Lorient dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Un Parc qui réussit au club de la capitale. En effet, il reste sur 54 matches de championnat à domicile avec au moins un but marqué. S’il fait trembler les filets ce soir, le PSG égalera le record détenu par Nice, qui avait enchaîné 55 matches avec au moins un but entre mai 1975 et février 1978, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Le PSG reste d’ailleurs sur 31 matches de Ligue 1 avec au moins un but inscrit.

Le PSG peut atteindre la barre des 50 buts depuis le début de la saison

En marquant ce soir, le PSG atteindrait la barre des 50 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2026-2027. Les Parisiens ont en effet fait trembler les filets à 49 reprises en 18 rencontres toutes compétitions confondues, soit une moyenne de 2,7 buts par match. Ce samedi, les deux équipes s’affronteront pour la 45e fois de leur histoire. Le bilan est de 24 victoires, dix nuls et dix défaites. Enfin, Warren Zaïre-Emery, annoncé titulaire par Luis Enrique lors de sa conférence de presse d’avant-match, va disputer son 200e match sous le maillot du PSG à seulement 20 ans !