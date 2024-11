Parc, Dembélé, Barcola… Les chiffres après PSG / Lens

Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 (1-0). Une victoire due à un but d’Ousmane Dembélé. Au lendemain de ce succès, petit retour en chiffre sur cette rencontre.

Quatre jours avant la réception – au Parc des Princes – de l’Atlético de Madrid pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG affrontait, dans son antre, le RC Lens dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’ils ont totalement dominé, les Parisiens se sont logiquement imposés contre les Lensois (1-0). Avec ce succès, le PSG est la seule équipe du championnat à n’avoir perdu aucun point à domicile. Le club de la capitale s’est offert « un cinquième succès consécutif en championnat au Parc des Princes, après n’avoir gagné qu’un de ses 6 précédents (4 nuls, 1 défaite) », indique le PSG sur son site internet.

50e but en championnat pour Dembélé

Le PSG a marqué lors de chacun de ses 20 derniers matches de Ligue 1. Les Rouge et Bleu n’ont plus connu plus longue série du genre en championnat depuis août 2018-septembre 2019 (44). Buteur dès la quatrième minute de jeu, Ousmane Dembélé a marqué le troisième but de la saison du PSG avant les cinq premières minutes en championnat. Chacune de ces trois réalisations (Lee Kang-In au Havre, Bradley Barcola contre Montpellier, Ousmane Dembélé contre Lens) était le 1er tir parisien du match, indique le PSG. Seul buteur du match, Ousmane Dembélé a atteint la barre des 20 réalisations en Ligue 1 (12 avec Rennes, 8 avec le PSG) et son 50e en championnat (6 en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, 24 avec le FC Barcelone). Lens est le cinquième club à encaisser au moins 160 buts contre le PSG après l’Olympique Lyonnais (172 buts), l’AS Saint-Étienne (167 buts), l’Olympique de Marseille et le FC Nantes (161 buts).