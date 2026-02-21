Parc des Princes, clean-sheet… Les chiffres clés avant PSG / Metz

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG accueille le FC Metz à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Et face à la lanterne rouge, le club parisien n’aura pas le droit à l’erreur.

Entre ses matchs de barrage de Ligue des champions face à l’AS Monaco, le PSG doit disputer sa rencontre de la 23e journée de Ligue 1. Ce samedi (21h05 sur Ligue 1+), le club de la capitale accueille – au Parc des Princes – le FC Metz. Et à quelques heures du coup d’envoi, les Rouge & Bleu ont partagé des chiffres autour de cette rencontre, via leur site internet.

8 clean-sheets en 10 matchs au Parc des Princes

Le PSG et le FC Metz vont s’affronter pour la 86e fois en match officiel. Et le bilan est largement en faveur des Parisiens avec 51 victoires, 15 nuls et 18 défaites. Le PSG reste notamment sur une série de 16 victoires face aux Grenats, c’est la 3e plus belle série dans l’histoire du club après l’Angers SCO (18 victoires, depuis 2015) et le FC Nantes (17 victoires, 2007-2019). Face à la lanterne rouge, les champions de France sont intraitables au Parc des Princes avec 10 succès d’affilée dans leur antre depuis le match nul entre les deux équipes (0-0) le 17 janvier 2004. Sur ses dix derniers matchs à domicile, le club de la capitale a inscrit 32 buts pour 3 encaissés, soit une moyenne de 3 buts marqués par match face au FC Metz.

De manière globale, les Grenats ont encaissés 151 buts face au PSG, seuls « six clubs ont fait pire face aux Rouge et Bleu : Lyon (181), Saint-Etienne (175), Marseille (171), Lens (165), Nantes (164) et Lille (160). » Et cette saison au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique a réalisé 8 clean-sheets en 10 matchs de Ligue 1. « Le club de la capitale n’avait fait mieux qu’à une seule reprise avec 9 matches sur 10 sans le moindre but en 1993-1994. Le record dans l’histoire du Paris Saint-Germain est de 14 clean-sheet (en 19 matches), en 2013-2014. »