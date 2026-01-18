Parc des Princes, Dembélé… Les chiffres après PSG / Lille

Vendredi soir, le PSG s’est largement imposé contre Lille (3-0) lors de la dix-huitième journée de Ligue 1. Ousmane Dembélé a fortement brillé avec un doublé.

Après sa déconvenue contre le Paris FC en seizièmes de finale de Coupe de France, le PSG retrouvait le Parc des Princes vendredi soir avec le choc contre Lille dans le cadre de la dix-huitième journée de Ligue 1. Un Parc des Princes qui réussit au club de la capitale, qui reste sur cinq victoires en six matches toutes compétitions confondues dans son antre. Avec trois buts marqués, il a également poursuivi sa série avec au moins un but marqué en championnat à domicile. Cette dernière s’élève à 42, la plus longue série en cours parmi les cinq grands championnats européens, indique le PSG sur son site internet. Contre les Lillois, les Rouge & Bleu ont réalisé leur septième match sans prendre de buts à domicile en Ligue 1 cette saison, « un total de référence à l’échelle européenne. »

A lire aussi : Bruno Genesio salue le « talent fou » d’Ousmane Dembélé

250e match dans les cinq grands championnats pour Dembélé

Double buteur vendredi soir, Ousmane Dembélé a inscrit au moins un but lors de ses quatre dernières titularisations sous le maillot du PSG. Un magnifique doublé qui a été inscrit dans une rencontre symbolique pour l’international français. En effet, il s’agissait de son 250e match disputé dans un championnat du top 5 européen. Il a inscrit ses 70e et 71e but en championnat, lui qui a fait trembler les filets à 41 reprises en Ligue 1 (29 avec le PSG, 12 avec le Stade Rennais).