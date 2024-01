Le feuilleton du Parc des Princes continue pour le PSG qui n’avance pas vraiment dans le dialogue avec la Mairie de Paris. Les dernières passes d’armes médiatiques entre les deux camps ne facilitent pas une avancée positive pour le club de la capitale.

L’année 2024 a commencé tambours battants autour du Parc des Princes avec des déclarations en provenance des deux camps ; la Mairie de Paris, puis le Paris Saint-Germain. Le premier adjoint, Emmanuel Grégoire, ouvrait la porte à une vente le 4 janvier dernier, avant de voir, à peine 24h plus tard sur les antennes de Sud Radio, David Belliard, un autre adjoint déclarer : « Nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar, ou de toute façon la vente du Parc des Princes. En tant qu’élu parisien, je m’opposerai à toute vente du Parc, que ce soit au Qatar ou à d’autres intérêts privés« . Une sortie à laquelle le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a répondu quelques jours plus tard dans les colonnes du Parisien, évoquant un fond de racisme dans les déclarations de David Belliard, et le traitement honteux réservé au Paris Saint-Germain par la Mairie de Paris. Outre cette réponse, le dirigeant qatari a expliqué : « On a besoin d’une décision vite, sinon on regardera ailleurs (…) On a besoin d’être compétitifs avec notre stade. On a le projet d’investir mais on ne veut pas attendre longtemps« . Un ultimatum posé qui a étonné dans l’entourage d’Anne Hidalgo, selon Le Parisien.

Vers une reprise du dialogue ?

En effet, selon nos confrères, dans les couloirs de la Mairie de Paris, la déception après les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi est de mise : « C’est une sortie médiatique réfléchie, puisqu’il l’a répétée plusieurs fois. Elle est incompréhensible. On ouvre la porte au dialogue avec la prise de parole d’Emmanuel Grégoire, et après on nous traite de racistes …« . Cependant, l’adjoint David Belliard serait également pointé du doigt : « Les dirigeants du club doivent comprendre qu’il ne s’est pas exprimé au nom de la mairie de Paris« , aurait déclaré Pierre Rabadan, l’adjoint à la maire de Paris en charge des Sports, pour Le Parisien. En interne à la Mairie de Paris, on estime avoir envoyé des signaux au président du PSG qui vont dans le sens de la reprise du dialogue, et attendre désormais que ce dernier prenne contact avec la Maire de Paris. Si la reprise du dialogue est prônée, celui-ci est au point mort depuis l’appel au boycott de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un boycott minimisé par Pierre Rabadan, qui explique : « Nous n’avions simplement pas installé de zones de retransmission des matchs« . Dans les colonnes du journal Le Parisien, il est tout de même estimé que la reprise du dialogue pourrait être vaine tant il est dit qu’Anne Hidalgo serait « toujours fermée à la vente du Parc des Princes, un patrimoine qui appartient aux Parisiens« .