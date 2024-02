Le Collectif Ultras Paris exprime une « grosse inquiétude » suite à l’annonce de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, sur son intention de quitter le Parc des Princes.

Un dossier prioritaire pour les Ultras

Cette déclaration intervient après des mois de tensions et de discussions houleuses, notamment avec le Conseil de Paris, qui a récemment rejeté la vente du stade du 16e arrondissement. Les membres du Collectif Ultras Paris, particulièrement attachés à leur enceinte historique, surveillent de près l’évolution de cette situation qu’ils jugent primordiale. Pour eux, le PSG et le Parc des Princes vont de pair, et ils refusent catégoriquement l’idée de voir leur club quitter ce lieu emblématique.

À voir aussi : Brest soutient Brassier face aux propos racistes

La direction du PSG, quant à elle, considère l’acquisition du Parc des Princes comme indispensable pour son projet d’agrandissement à 60 000 places. Selon les informations de RMC Sport, le refus récent du Conseil de Paris aurait clarifié la situation et simplifié les démarches pour le club. Nasser al-Khelaïfi estime même que le PSG « aurait déjà déménagé si la mairie avait annoncé il y a huit ans que le stade n’était pas à vendre », peut-on lire dans l’article écrit par RMC Sport.