Parc, Doué, Metz… Les chiffres clés après PSG / FC Metz

Avant de retrouver Monaco en barrage retour de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé contre Metz et a retrouvé la tête de la Ligue 1. Retour en chiffres sur cette rencontre contre les Messins.

Au moment de rentrer sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, le PSG savait qu’en cas de succès il reprendrait la tête de la Ligue 1, Lens ayant été battu l’AS Monaco un peu plus tôt dans la journée (2-3). Et les Parisiens n’ont pas tremblé face aux Messins, malgré une équipe remaniée (3-0). C’est le septième succès de suite à domicile en championnat, soit la meilleure série sous Luis Enrique, indique le PSG sur son site internet. Le leader de Ligue 1 aime d’ailleurs jouer contre Metz. Il a en effet remporté ses seize derniers matches en championnat contre les Messins. C’est la deuxième plus longue série de succès d’affilée d’une équipe face à un même adversaire dans l’élite, après celle en cours du PSG contre Angers (17). Paris reste sur une série de 17 victoires en matches officiels contre Metz, soit la deuxième plus belle série dans l’histoire du club après celle contre les Angevins (18 victoires, depuis 2015) et à égalité avec le FC Nantes (2007-2019).

Le PSG aime marquer contre Metz

Le PSG s’est imposé lors de ses onze derniers matches officiels face à Metz au Parc des Princes, marquant 35 buts lors de ces rencontres, soit plus de trois marqués par match en moyenne, pour seulement trois encaissés. Premier buteur de la rencontre, Désiré Doué a fait trembler les filets au bout de deux minutes et onze secondes. C’est le but parisien le plus précoce toutes compétitions confondues depuis Achraf Hakimi contre Nantes en Ligue 1 en novembre 2024 (une minute et 48 secondes). Avec ses trois buts cette semaine, l’ancien Rennais a atteint la barre symbolique des 25 buts sous le maillot du PSG. Avec 52 défaites face au PSG (pour 15 matches nuls et 18 défaites), le club lorrain est le quatrième club le plus vaincu par les Franciliens derrière le FC Nantes (55), l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne (53).