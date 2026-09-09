Parc, Kvara, Dembélé… Les chiffres avant PSG / Bratislava

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava pour le compte de la première journée de la phase de ligue. En Coupe d’Europe, le club de la capitale reste sur six matches sans défaite dans son antre. Tous terrains confondus, les doubles champions d’Europe sont invaincus en compétitions européennes depuis le 28 janvier 2026, soit une série de 11 matches. Le PSG et le Slovan Bratislava vont s’affronter pour la troisième fois de leur histoire en match officiel après la double confrontation lors de la phase de poules de la Ligue Europa 2011-2012. Le PSG avait concédé le nul en Slovaquie (0-0) avant de s’imposer au Parc grâce à un but de Javier Pastore (1-0), comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

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Khvicha Kvaratskhelia aime jouer au Parc des Princes

Khvicha Kvaratskhelia aime jouer au Parc des Princes en Ligue des champions. Le numéro 7 du PSG a en effet inscrit au moins un but lors des quatre derniers matches européens du club de la capitale dans son stade. Dans le détail, il a marqué six buts. Un but contre Monaco (2-2, le 25/02/2026), un doublé face à Chelsea (5-2, le 11/03/2026), un but contre Liverpool (2-0, le 08/04/2026) et deux contre le Bayern Munich (5-4, le 28/04/2026). Annoncé titulaire ce soir, Désiré Doué pourrait jouer son 30e match de Ligue des champions sous le maillot du PSG. De son côté, Ousmane Dembélé pourrait atteindre les 40 rencontres européennes avec le PSG. Ce PSG / Slovan Bratislava sera le 150e match européen du PSG au Parc des Princes. Le bilan est de 95 victoires, 33 nuls et 21 défaites pour les Rouge & Bleu.