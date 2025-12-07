Parc, Kvaratskhelia, titis… Les chiffres clés après PSG / Rennes

Hier soir, le PSG n’a fait qu’une bouchée du Stade Rennais lors de la 15e journée de Ligue 1 (5-0). Retour en chiffres sur cette performance XXL des Parisiens.

Une semaine après son revers sur la pelouse de Monaco (1-0), le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais dans le cadre de la quinzième journée. Les Parisiens ont surclassé les Bretons en marquant cinq buts (5-0). Marquer des buts au Parc, les joueurs de Luis Enrique aiment le faire. Comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet, ils ont en effet fait trembler les filets au moins une fois à domicile pour le 40e match consécutif, inscrivant 104 buts durant ces derniers. Il s’agit de sa plus longue série de matches consécutifs avec au moins un but marqué au Parc des Princes. Lors du match contre Rennes, Khvicha Kvaratskhelia jouait son 50e match sous le maillot du PSG toutes compétitions confondues. Il s’est offert un doublé pour fêter ça, lui qui est impliqué sur neuf buts lors de ses dix dernières rencontres (quatre buts, cinq passes décisives).

Des titis en forme

En mettant cinq buts au Stade Rennais, le PSG s’est offert sa plus large victoire en championnat depuis la rencontre contre Montpellier (6-0) en août 2024. Buteur hier soir, Senny Mayulu est devenu le troisième plus jeune joueur du PSG à atteindre le seuil des 10 buts marqués toutes compétitions confondues, derrière Eric Renaut et Kylian Mbappé. Ibrahim Mbaye et Gonçalo Ramos ont clôturé le festival parisien contre les Rennais. Les deux joueurs ont marqué de l’extérieur de la surface. Ce sont les huitièmes et neuvièmes buts inscrits de l’extérieur de la surface toutes compétitions confondues par le PSG cette saison. C’est un nouveau record parmi les cinq grands championnats européens.





