Parcours, City, progression… Luis Enrique se confie à quatre jours de PSG / Inter

Dans quatre jours, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. À l’approche de ce grand rendez-vous, Luis Enrique est revenu sur le parcours européen du PSG cette saison.

Le PSG est finaliste de la Ligue des champions 2024-2025. Le club de la capitale affrontera l’Inter Milan samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6) pour tenter de soulever la première coupe aux grandes oreilles de son histoire. Quatre jours avant ce choc, Luis Enrique s’est confié à PSG TV. Le parcours européen du PSG, Manchester City, le tournant de la saison, la progression de son groupe, le rêve d’écrire l’histoire en finale…

Le parcours européen du PSG

« Alors qu’il ne restait que trois matches à jouer, nous avions seulement quatre points. Mais nous nous sentions capables. Nous sentions que l’équipe faisait beaucoup de choses bien. Statistiquement, nous étions proches des meilleures équipes de la Ligue des champions. À partir du moment où nous avons corrigé ce problème d’efficacité, nous n’avons cessé de nous améliorer, et de grandir. Grâce à la qualité de nos joueurs et à leur croissance, nous avons réussi à nous qualifier. Et ce, malgré le calendrier difficile, avec des matches contre de très grandes équipes. Mais à long terme, cela a été une arme très puissante pour nous parce que nous étions déjà préparés depuis la phase de championnat à jouer ce genre de match, et pour une équipe aussi jeune que la nôtre, cela a été très positif. »

Manchester City, le tournant

« Il y a des matches qui changent tout, pour les supporters, pour les joueurs eux-mêmes, qui font basculer le destin d’une équipe. Contre City, nous étions menés 2-0, mais nous avions marqué un but en première mi-temps qui a été refusé pour hors-jeu de quelques millimètres, et nous n’avons jamais mérité d’être menés au score. Mais le football n’est pas une question de mérite. Peut-être que ce match était important pour nous en tant que groupe. Nous nous sommes progressivement améliorés et nous avons pu atteindre nos standards dans certains moments clés des matches. Je pense que l’équipe a évolué et a atteint un niveau encore plus élevé que celui auquel nous nous attendions. C’est pourquoi le football est si incroyable, pourquoi le football suscite des émotions, et pourquoi nous nous trouvons en finale aujourd’hui. »

La progression de l’équipe

« Quand je suis arrivé au PSG, tout le monde était d’accord avec ce que nous voulions faire et nous avons trouvé un accord assez rapidement. Notre objectif était de créer progressivement quelque chose de différent, de spécial. Quelque chose qui puisse attirer les joueurs et leur donner envie de venir au PSG, qui est un grand club et qui suscite l’intérêt. Nous devions faire les bons recrutements, ce pour quoi la direction sportive, le président et tout le staff ont été très importants. Nous avons cru au profil des joueurs que nous avons recherchés, ceux qui étaient déjà là, et les jeunes. Ils nous aident tous. Il est donc important de faire les bons recrutements pour atteindre un nouveau niveau. Nous savons que nous voulons tous un projet à long terme, mais quand on travaille dans le football depuis assez longtemps, on sait que nous n’avons pas le luxe d’attendre ou de penser que nous obtiendrons un titre l’année prochaine parce que, l’année prochaine, une autre équipe peut être meilleure que la vôtre. Nous devons gagner maintenant et viser les titres dès le premier jour. »

La finale

« Nous voulons tous marquer l’histoire, et remporter la première Champions League du Paris Saint-Germain. Remporter un trophée pour la première fois est toujours le plus difficile. C’est ce qui me motive. Ensuite, même si c’est un titre très spécial, c’est évidemment très difficile de jouer une finale de Ligue des champions. Le match aura tous les attraits d’une finale, c’est-à-dire que dès qu’il y aura un but, l’équipe qui sera menée prendra plus de risques que d’habitude, ce qui change la stratégie que vous avez préparée initialement pour la finale. Elle change continuellement. Il ne reste plus qu’un match. Il n’y a plus que deux équipes, et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Cependant, nous devons terminer le travail, car notre objectif est d’entrer dans l’histoire. Notre équipe mérite de vivre cette finale. Je n’ai aucun doute sur le fait que les supporters du Paris Saint-Germain et le club méritent de remporter ce trophée. Je ne sais pas si cela arrivera le 31 mai, ou un an plus tard, ou deux, ou trois, ou quatre. J’espère que nous serons les premiers à écrire l’histoire, car c’est ce qui nous motive depuis le premier jour où nous avons mis les pieds à Paris. »