Paredes avait parlé vacances avec Neymar et Messi

Leandro Paredes a remporté samedi dernier avec l’Argentine la Copa América, aux dépens du pays hôte, le Brésil. Le milieu de terrain du PSG s’est depuis fait tatouer le trophée sur la cheville gauche. Interrogé par TyC Sports sur cet instant historique pour l’Albicéleste, Leo Paredes a confié qu’il n’avait “jamais vu” Lionel Messi aussi heureux depuis qu’ils étaient coéquipiers. “Tous les Argentins voulaient que Messi triomphe avec l’équipe nationale. Nous voulions l’aider à y parvenir. Les 30 dernières secondes du match resteront enregistrées en moi, on voulait tellement que ça en finisse une bonne fois. On ne voulait pas chambrer le Brésil car ils s’étaient très bien comportés lorsqu’ils nous avaient éliminés en 2019”, a expliqué Leandro Paredes.

Les images d’une discussion d’après-match entre Messi, Neymar et lui ont fait le tour du monde. De quoi parlaient-ils ? “Je suis allé au vestiaire chercher mon téléphone et j’ai trouvé un message de la part de Neymar me disant qu’il m’attendait dans le couloir pour discuter et échanger les maillots”, a confié le joueur du PSG. “On n’a pas parlé de la finale mais de ce qu’on allait faire pour les vacances, en famille, et rien sur le match”, a-t-il expliqué. La sélection a été une bulle sanitaire de 45 jours, personne ne pouvant en sortir. “Le jour de mon anniversaire, j’ai vu ma famille à 100 mètres, à travers une clôture. J’ai passé un mauvais moment… mais ça en valait la peine”.