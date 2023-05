Alors que le marché des transferts estival 2023 approche, le PSG voit les dossiers se multiplier. Parmi ceux-là, les joueurs de retour de prêt. Les conserver, les prêter à nouveau, les intégrer, ou les vendre, Luis Campos devra gérer en parallèle des futures arrivées des dossiers comme celui de Leandro Paredes. L’Argentin semblerait déjà faire partie des indésirables sous les cieux parisiens.

S’il souhaitait porter les couleurs du Paris Saint-Germain pour la saison 2022/2023, Leandro Paredes a été poussé vers la sortie lors de l’intronisation de la paire Campos – Galtier, avec un prêt à la Juventus Turin à la clé. A l’aube de la fin de la saison, l’Argentin a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues sous les ordres de Massimiliano Allegri, mais seulement 1 294 minutes. Un temps de jeu qui montre clairement l’importance moindre qu’a Leandro Paredes pour le club de la Vieille Dame. Un apport sportif cumulé à l’aspect financier qui pousse la Juventus Turin à ne pas lever l’option d’achat associée au prêt. En effet, le salaire du milieu de terrain de 28 ans s’élève à 9 millions d’euros, donc 5 millions pris en charge par les Turinois. En ce sens, le champion du monde 2022 devrait donc être de retour au Paris Saint-Germain l’été prochain, malgré sa volonté affiché la semaine dernière au micro de DAZN : « Je suis heureux, il y a des discussions dans toutes les familles. On va de l’avant ensemble. Je ne sais pas si je reste, j’espère que l’on trouvera la meilleure solution pour tous. Moi je suis heureux à Turin, ma famille aussi, on espère donc rester à la Juventus« .

La porte ouverte à Turin … et à Paris

Si la Juventus Turin ne souhaite pas poursuivre avec Leandro Paredes dans ses rangs, il en serait de même pour le Paris Saint-Germain. En effet, selon Foot Mercato, le club de la capitale ne souhaite « absolument pas conserver » son milieu de terrain. Outre le financier ou le sportif, les relations de l’Argentin avec certains joueurs du vestiaire Rouge & Bleu dont Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, ne plaiderait pas en faveur de Leandro Paredes. En ce sens, le joueur pourrait se voir montrer le chemin du loft par Luis Campos à son retour au Camp des Loges. Avec encore une année de contrat (jusqu’en juin 2024), les dirigeants parisiens devront trouver une porte de sortie dès cet été 2023 à leur joueur s’ils ne souhaitent pas le voir partir libre dans un peu plus d’un an.