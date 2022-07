Le PSG veut se montrer actif lors de ce mercato estival. Dans le sens des arrivées, le club de la capitale a déjà recruté Vitinha et Hugo Ekitike et est sur le point d’engager Nordi Mukiele. Mais dans le sens des départs, les Rouge & Bleu font face à plusieurs difficultés avec le salaire imposant des indésirables et le faible intérêt des clubs pour certains joueurs parisiens. Arrivé au PSG en janvier 2019, Leandro Paredes ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable chez les Rouge & Bleu. Alors que son contrat a été prolongé automatiquement jusqu’en 2024 (selon L’Equipe), le milieu de 28 ans serait désormais ouvert à l’idée d’un départ. En effet, l’Argentin ne serait pas contre une nouvelle aventure à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, comme le rapporte Goal.

La Juventus doit d’abord dégraisser avant d’envisager une arrivée de Paredes

Le joueur a récemment changé d’agent et est désormais représenté par sa famille. Mais Leandro Paredes a aussi « distribué quelques mandats à des agents qui sondent le marché mais sont également proches de la Juventus », rapporte le média. En effet, depuis de nombreux mois, la Vecchia Signora est intéressée par le joueur du PSG. Le coach italien, Massimiliano Allegri, est à la recherche de joueurs techniques et expérimentés dans son entrejeu. Le profil de l’Argentin lui plaît et il « l’a fait savoir à Luis Campos au cours d’une réunion à Monaco au mois de juin. » Cependant, le club du Piémont doit avant tout régler un problème de taille : dégraisser son effectif afin de faire une place à Leandro Paredes. À ce jour, le club italien compte pas moins de 10 milieux mais les départs d’Aaron Ramsey, Arthur voire d’Adrien Rabiot pourraient libérer de la place dans l’entrejeu turinois.

Le PSG attendrait au moins 20M€ pour Leandro Paredes

De son côté, Leandro Paredes « voit plutôt d’un bon oeil une arrivée de l’autre côté des Alpes », rapporte Goal. Il pourra notamment retrouver son ancien coéquipier, Angel Di Maria. Concernant le PSG, il serait plutôt favorable à un départ de son joueur. Cependant, le board parisien attendrait au minimum 20M€. Les Rouge & Bleu ont également besoin de liquidité et de dégraisser leur effectif afin d’avancer sur leur mercato estival.