Paredes sur la Super League : “J’espère que ça ne se fera pas”

Depuis lundi, la Super League européenne est au centre de l’actualité. En effet, la guerre entre l’UEFA et les clubs fondateurs de cette nouvelle compétition fait réagir. Outre les médias et observateurs du football, les entraîneurs et joueurs des différents clubs donnent leur opinion. Réélu au comité exécutif de l’UEFA, le président du PSG, Nasser al-Kheläifi, s’est exprimé à ce sujet. De son côté, Ander Herrera s’est clairement prononcé contre cette Super League européenne. Et ce mardi, un autre joueur du PSG s’est exprimé brièvement sur cette compétition. Dans une émission dédiée à son ancien formateur, Boca Juniors, Leandro Paredes s’est prononcé au sujet de cette Super League, dans des propos rapportés par un supporter du club argentin via son compte Twitter (Bocaficion). “J’ai peu lu ce qu’il se disait mais on en a parlé entre coéquipiers. J’espère que ça ne se fera pas. on pense tous plus ou moins la même chose (entre coéquipiers), espérons que ça ne se fasse pas. Ça serait un péché”, a déclaré l’international argentin avant d’évoquer un éventuel retour dans son ancien club. “J’ai envie de revenir mais je ne vais pas fixer de date limite car ce serait un mensonge. J’ai encore un long contrat avec le PSG (jusqu’en 2023).”