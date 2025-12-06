Paris ÉCRASE Rennes au terme d’un match XXL !

Après une semaine de repos, le PSG termine magnifiquement son année 2025 au Parc des Princes en étrillant le Stade Rennais (5-0).



Paris conclut à merveille son année exceptionnelle au Parc des Princes ! Pour cette dernière à domicile, les Parisiens étaient attendus au tournant face à une équipe rennaise en grande forme. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de laisser Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz sur le banc pour titulariser Mayulu et Lee Kang-in. Décevant en Ligue 1 depuis quelques semaines, Khvicha Kvaratskhelia aura réalisé une performance tout simplement exceptionnelle ! Le Géorgien aura été inarrêtable en inscrivant un doublé, dont un premier but de très grande classe ! Les deux autres buts auront été inscrits les œuvres de deux titis : Senny Mayulu et surtout Ibrahim Mbaye qui va mettre une mine en pleine lucarne !! Gonçalo Ramos clôture la marque avec une belle frappe aux 20 mètres. Score final : 5-0, Paris revient à un point de Lens et fait le plein de confiance à J-4 de la Ligue des champions contre l’Athletic Club.

À lire aussi : PSG / Rennes – Annoncez votre pronostic

LIVE DU MATCH

00′ Bonsoir à tous, et bienvenue dans ce live de PSG / Stade Rennais ! Comment vous sentez cette rencontre ?!

01′ C’est parti dans cette rencontre !

01′ Premier frisson et une première frappe côté rennais qui passe au dessus du cadre de Safonov.

04′ Paris a la possession, tente de faire tourner la balle, mais Rennes est bien regroupé en défense.

05′ À noter que Luis Enrique est sur son banc de touche. Chose inhabituelle depuis quelques semaines.

08′ Belle percée de Warren Zaire-Emery qui décale Bradley Barcola. Son centre ne trouve personne. Dans la continuité de l’action, la frappe de Vitinha est trop molle pour inquiéter Brice Samba.

11′ Les deux équipes tentent de conserver au maximum le ballon et avoir la maitrise du jeu.

18′ Honnêtement… Il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent… Ça va vous dans les commentaires ?!

19′ ENFIN ! Première situation chaude pour le PSG. Magnifique décalage de Kvara, qui se joue de plusieurs défenseurs, qui trouve Barcola aux 16 mètres… Mais sa frappe manque de spontanéité et est contrée.

21′ Gros début de match de Kvara, qui met la misère sur son côté !

22′ Deuxième situation chaude pour les Parisiens avec un centre de Lee qui passe juste devant Mayulu, trop court pour reprendre la balle ! Dommage !

24′ Nouvelle frappe de Barcola, après une belle feinte sur Jacquet, mais celle-ci est à nouveau contrée.

27′ QUEL ARRÊT DE SAFONOV SUR CETTE FRAPPE DE LEPAUL !!

28′ ET QUEL BUUUUUT DE KVARAAAAAA !!! QUEL FESTIVAL DU GEORGIEN QUI NE LAISSE AUCUNE CHANCE À SAMBA !!!!! 1-0 !!!!

31′ Pacho est un roc dans ce début de match !! En 1 contre 1, il est infranchissable !

32′ Safonov est en feu dans ce début de match ! Nouvel arrêt magnifique devant Rongier !

35′ ET ÇA FAIT 2-0 !!!! LE TITIIII MAYULUUUUU DOUBLE LA MISE !!! QUEL TRAVAIL DE BARCOLA SUR SON CÔTÉ !!! LE PSG FAIT LE BREAK !!!

42′ Lee Kang-in est proche du KO !! Barcola percute bien, attend et décale le coréen à l’entrée de la surface… Sa frappe en force passe juste au-dessus !

45′ 2 minutes de temps additionnel annoncé

45+1 Bis repetita ! Ouverture sensationnelle de Kvara qui trouve Barcola, qui percute et décale Lee qui frappe… mais elle ne trouve toujours pas le cadre !

45+2 C’est la mi-temps ! Paris mène 2-0 et a même été tout proche de marquer le 3ème but à de nombreuses reprises ! Rendez-vous dans 15 minutes !

46′ C’est reparti !!

48′ Mayulu trouve la barre transversale !! Le titi est magnifiquement décalé par Kvara, qui réalise un match XXL !!

50′ Bel arrêt de Samba sur une nouvelle grosse frappe de « Kvaradona » !! À noter la magnifique percée de Barcola sur le début de l’action !

52′ Premier carton jaune du match et il est pour Jacquet

54′ Embolo tente une frappe puissante aux 20 mètres. Mais ça passe à côté des cages de Safonov, sans grand danger.

55′ Ousmane Dembélé est parti à l’échauffement

58′ Nouvelle belle contre attaque menée par Bradley Barcola, qui fait des misères sur son côté, mais Samba repousse de nouveau sa frappe !

59′ Nouveau festival de Kvara sur son côté, qui frappe… mais elle est contrée. Le Géorgien reste ensuite au sol se tordant de douleur….

60′ Le Parc respire, Kvaratskhelia fait son retour sur la pelouse !!

61′ Lee Kang-in est remplacé par Ousmane Dembélé

64′ Premier ballon pour Dembélé, qui était pas loin de marquer le troisième but ! Belle ouverture de Barcola qui trouve Kvara met la balle en retrait pour le Ballon d’Or 2025 qui écrase trop son tir ! Dommage !

66′ 3-0 POUR LE PSG !!!! « KVARADONA » NE LAISSE AUCUNE CHANCE À SAMBA APRÈS UN BEAU PRESSING ET UNE RÉCUPÉRATION DE BARCOLA !!!

70′ Kvara et Vitinha sont remplacés par Ramos et Fabian Ruiz. Standing ovation du Parc pour les 2 joueurs

71′ Barcola a aussi des jambes de feu !!! Quelle accélération de sa moitié de terrain mais sa frappe est repoussée par Samba.

73′ Jacquet prend un deuxième carton jaune, ce qui signifie exclusion. Les Rennais vont terminer la rencontre à 10.

79′ Nouveau double changement : Joao Neves et Warren Zaire-Emery sont remplacés par Mbaye et Ndjantou.

87′ QUEL BUT DE MBAYE !!!!!! LA LUCARNE POUR SA PREMIÈRE RÉALISATION EN L1 !!!! 4-0

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Rennais

Quinzième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannick Boutry – Quatrième arbitre : Geoffrey Kubler – VAR : Willy Delajod et Christian Guillard