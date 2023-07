Le Paris Saint-Germain doit encore recruter, et notamment en attaque. En quête d’un nouveau numéro 9, le club de la capitale avait ciblé de nombreux buteurs sur le marché des transferts, comme Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic ou encore Harry Kane. Cependant, le dévolu parisien semble désormais se jeter sur le danois de l’Atalanta Bergame, Rasmus Höjlund. Une offre aurait été émise par les Rouge & Bleu à la Dea, et les dirigeants parisiens seraient maintenant dans l’attente d’une réponse.

Le Paris Saint-Germain, d’autant plus après ses deux prestations contre Le Havre et Al-Nassr, cherche à recruter un numéro 9. Le club de la capitale, depuis le début du mercato, possédait plusieurs pistes en attaque, avec Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Gonçalo Ramos, Dusan Vlahovic ou encore Harry Kane. Concernant le buteur anglais, les dernières rumeurs tournaient favorablement pour le PSG, car malgré l’intérêt du Bayern Munich et une envie prioritaire de rallier la Bavière, Harry Kane ne fermerait pas totalement la porte au club de la capitale. Cependant, il reste encore une piste, récente et plus méconnue : celle de Rasmus Höjlund. Sous contrat avec l’Atalanta Bergame jusqu’en juin 2027, le Danois dresse un bilan assez contrasté en Serie A, avec 9 buts en 32 matchs. Pourtant, le buteur de la Dea intéresse en Europe, et pas uniquement le Paris Saint-Germain, car Manchester United est également sur le coup. Les Red Devils ont de l’avance dans le dossier, et Höjlund donnerait sa priorité au club pensionnaire de Premier League. Le prix demandé par l’Atalanta avoisine les 80 millions d’euros, tandis que la valeur du joueur est estimée à 45 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.fr. Le club italien aurait reçu deux offres pour son joueur, l’une de Paris et l’autre de United.

🚨 BREAKING : Le #PSG a formulé une offre de 50M€ pour recruter le buteur danois Rasmus Höjlund !



Deux offres pour Höjlund

D’après le quotidien sportif français L’Equipe et Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain aurait, en effet, émis une offre pour Rasmus Höjlund. Le club de la capitale offrirait 50 millions d’euros à l’Atalanta Bergame pour s’adjuger les services du Danois, et seraient maintenant dans l’attente d’une réponse. Cependant, Paris ne compte pas aller au dessus, et donc se soumettre aux demandes élevées du club italien. Une autre offre pour Höjlund a été reçue par la Dea, émise par Manchester United, selon The Athltetic. Une offre identique au club de la capitale, mais additionnée à 10 millions d’euros de bonus.

[MAJ 12h50] RMC Sport confirme l’information de L’Equipe concernant l’offre parisienne pour Rasmus Höjlund. Le Paris Saint-Germain vise bel et bien le danois, mais uniquement en cas d’échec sur le dossier Harry Kane. Paris reste en concurrence avec Manchester United qui a de l’avance, mais les deux clubs auraient un accord de principe avec le buteur de l’Atalanta Bergame. De son côté, le club italien espère toujours récupérer une indemnité de transfert à hauteur de 70 millions d’euros, hors bonus.