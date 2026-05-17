Paris FC / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (21 heures, Ligue 1 + 3), le PSG fait le très court déplacement pour affronter le Paris FC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive.

La saison 2025-2026 de Ligue 1 s’achève ce soir. Pour son dernier match de championnat, le PSG se déplace au stade Jean-Bouin, à quelques mètres du Parc des Princes, pour y défier le Paris FC. Pour ce troisième derby parisien de la saison, Luis Enrique doit faire sans cinq de ses joueurs. Willian Pacho, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou sont forfaits. Mais il pourra compter sur les retours de Kang-in Lee, absent contre Lens, et Warren Zaïre-Emery, qui avait des problèmes de dos et qui avait manqué les deux derniers matches du PSG. Le titi parisien devrait être titulaire dans le couloir droit de la défense aux côtés de Marquinhos, Illia Zabarnyi et Lucas Hernandez selon L’Equipe et Le Parisien.

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Khvicha Kvaratskhelia ou Kang-in Lee pour accompagner Barcola et Ramos ?

Après avoir laissé sa place à Renato Marin dans les buts contre Lorient et Brest, Matvey Safonov, qui a brillamment joué contre Lens cette semaine, devrait garder les buts du PSG ce soir, selon les deux quotidiens. Pour le milieu de terrain, L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur le trio. Fabian Ruiz devrait accompagner Vitinha et Joao Neves. Enfin, en attaque, les deux quotidiens ne sont pas d’accord. Pour le quotidien sportif, Bradley Barcola devrait commencer dans le couloir droit, Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche et Gonçalo Ramos en pointe. Pour le quotidien francilien, Kang-in Lee jouerait dans le couloir droit, Gonçalo Ramos serait en pointe et Bradley Barcola dans le couloir droit.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Zabarnyi, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

selon L’Equipe : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Zabarnyi, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Zabarnyi, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Ramos, Barcola

selon Le Parisien : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Zabarnyi, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Ramos, Barcola Le XI probable du Paris FC selon L’Equipe : Trapp – Camara, Chergui, Coppola, De Smet – Munetsi, Lees-Melou (cap.), Matondo – Ikoné, Geubbels, Simon

selon L’Equipe : Trapp – Camara, Chergui, Coppola, De Smet – Munetsi, Lees-Melou (cap.), Matondo – Ikoné, Geubbels, Simon Le XI probable du Paris FC selon Le Parisien : Trapp – Traoré, Coppola, Otavio, De Smet – Munetsi, Lees-Melou (cap.), Matondo – Ikoné, Geubbels, Simon

compositions probables Paris FC / PSG (L’Equipe)