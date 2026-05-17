Luis Enrique
Image : PSG.fr

Paris FC / PSG – Les compositions probables selon la presse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 mai 2026

Ce dimanche soir (21 heures, Ligue 1 + 3), le PSG fait le très court déplacement pour affronter le Paris FC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive.

La saison 2025-2026 de Ligue 1 s’achève ce soir. Pour son dernier match de championnat, le PSG se déplace au stade Jean-Bouin, à quelques mètres du Parc des Princes, pour y défier le Paris FC. Pour ce troisième derby parisien de la saison, Luis Enrique doit faire sans cinq de ses joueurs. Willian Pacho, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou sont forfaits. Mais il pourra compter sur les retours de Kang-in Lee, absent contre Lens, et Warren Zaïre-Emery, qui avait des problèmes de dos et qui avait manqué les deux derniers matches du PSG. Le titi parisien devrait être titulaire dans le couloir droit de la défense aux côtés de Marquinhos, Illia Zabarnyi et Lucas Hernandez selon L’Equipe et Le Parisien.

PSG – Le point médical avant le derby contre le Paris FC
canalsupporters.com

Khvicha Kvaratskhelia ou Kang-in Lee pour accompagner Barcola et Ramos ?

Après avoir laissé sa place à Renato Marin dans les buts contre Lorient et Brest, Matvey Safonov, qui a brillamment joué contre Lens cette semaine, devrait garder les buts du PSG ce soir, selon les deux quotidiens. Pour le milieu de terrain, L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur le trio. Fabian Ruiz devrait accompagner Vitinha et Joao Neves. Enfin, en attaque, les deux quotidiens ne sont pas d’accord. Pour le quotidien sportif, Bradley Barcola devrait commencer dans le couloir droit, Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche et Gonçalo Ramos en pointe. Pour le quotidien francilien, Kang-in Lee jouerait dans le couloir droit, Gonçalo Ramos serait en pointe et Bradley Barcola dans le couloir droit.

  • Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Zabarnyi, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia
  • Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Zabarnyi, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Ramos, Barcola
  • Le XI probable du Paris FC selon L’Equipe : Trapp – Camara, Chergui, Coppola, De Smet – Munetsi, Lees-Melou (cap.), Matondo – Ikoné, Geubbels, Simon
  • Le XI probable du Paris FC selon Le Parisien : Trapp – Traoré, Coppola, Otavio, De Smet – Munetsi, Lees-Melou (cap.), Matondo – Ikoné, Geubbels, Simon
Compositions probables Paris FC PSG (L'Equipe)
compositions probables Paris FC / PSG (L’Equipe)
Compositions probables PFC PSG (Le Parisien)
compositions probables Paris FC / PSG (Le Parisien)

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 mai 2026

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